PayPal與OpenAI達協議！可透過ChatGPT購買商品 盤前股價飆13%

PayPal今天宣布與人工智慧（AI）新創公司OpenAI達成合作協議，讓使用者可透過ChatGPT直接以PayPal電子錢包購買商品，PayPal股價聞訊盤前交易大漲13%。

路透社報導，PayPal同時上修全年度財測，並宣布公司成立27年來首次發放股利，顯示對公司的現金流與長期獲利能力具信心。

PayPal表示，與OpenAI結盟將把其全球商家網路連結至ChatGPT，讓用戶能在這款風靡全球的生成式AI平台上直接進行銷售。

隨著AI購物工具興起，線上零售掀起下一波大型變革。這類工具可自動搜尋、比較與購買商品，協助消費者完成購物決策。它們可瞭解使用者偏好、設定預算、評估評論並追蹤價格，扮演數位購物助理角色。

PayPal執行長克里斯（Alex Chriss）發表聲明說：「透過與OpenAI結盟並採用代理商務協議（Agentic Commerce Protocol），我們將為消費者提供從對話到結帳僅需幾次點擊的支付與商務體驗。」

PayPal預估，全年度調整後每股盈餘（EPS）介於5.35至5.39美元，高於先前預期的5.15至5.30美元。同時也優於倫敦證券交易所集團（LSEG）匯整分析師預估值5.24美元。

PayPal董事會也通過每股0.14美元的季度配息，目標配息率為調整後獲利的10%。

PayPal近年來在執行長克里斯（Alex Chriss）帶領下大幅改革，從追求營收高速成長轉向強化獲利能力。

儘管通膨與經濟環境不一，消費者支出仍維持韌性，使PayPal核心業務表現穩健。公司以匯率中性基準計算總支付金額成長7%，達4581億美元。