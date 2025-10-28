射頻晶片業震撼！蘋果兩大供應商「Skyworks和Qorvo」同意合併

美國射頻晶片商Skyworks Solutions和Qorvo，28日宣布將合併，以創造估值約220億美元的新公司。這兩家蘋果供應商的整併，有望強化美國晶片供應鏈的關鍵環節，激勵Skyworks和Qorvo股價，在美股盤前一度急漲13%以上。

Skyworks同意以現金和股票收購Qorvo，這宗交易將打造出美國最大型的射頻晶片供應商之一。Qorvo股東每持有1股股票，可取得現金32.5美元與0.96股的Skyworks股份。

這樁合併案可望在無線連網晶片領域，形塑出更具競爭力的美國公司。歐美政府都努力強化半導體產業，以減少對亞洲的依賴。

交易完成後，Skyworks將持有合併公司的約63%股權，Qorvo則握有剩餘股份，並由Skyworks現任掌門布萊斯，出任新公司執行長。併購案定於2027年前完成，但仍須監管機關核准與股東同意。由於本交易涉及美國兩大射頻晶片商，可能會招來反壟斷審查。

這兩家公司都高度仰賴蘋果訂單，Skyworks生產行動連網的類比晶片，蘋果占該公司營收的近三分之二。Qorvo提供功率管理、射頻、基礎建設方案的技術，也有近半銷售出自蘋果。

蘋果努力開發自家的射頻晶片，首先用於今年稍早亮相的iPhone 16e，最終可能會減少仰賴Skyworks和Qorvo，打壓兩家公司的長期銷售展望。