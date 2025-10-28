別理雜音！經濟迎來「薛丁格的貓」時刻 專家揭「2招投資」穩中求勝

現在種種情況令人焦慮不安，K型經濟成形，富者愈富、窮者愈窮。K線上緣視野遼闊，但根基可能不太穩，因為這很大程度上是繫於AI帶來的股市榮景，即便是某些AI支持者也認為，這種榮景可能很快就會消退，甚或拖累美國經濟。一些分析師指出，若沒有這些AI投資，我們將陷入經濟衰退。

CNN報導，AI的價值是已知的最大未知數之一，川普走走停停的關稅戰肯定也落在同樣的範疇。而且還有一些未知因素令人不安，像是小摩執行長戴蒙的蟑螂說，正是由私人和次級信用市場的混濁世界支撐，可能很快轟然倒下。

麥格理策略師施韋茨和劉凱爾（音譯）在本月稍早給客戶的報告中寫道，華爾街有個看法是，「在強勁的經濟數據背後，信貸和估值風險的裂痕正在加深和擴大」。他們稱這種情況為「暮色區域」，令人聯想到薛丁格的貓：其中兩個互不相容的結果可能同時成立。經濟既疲軟又強勁；AI是一個被過度炒作的泡沫，又是一切的未來。

當然，這些對立的情況最終都會獲得解決，但我們大多數人所能做的就是拋硬幣，期望得到好結果。

讓一切變得更加複雜的是：人們普遍預期聯準會（Fed）本周將降息，但由於缺乏定期政府數據支撐，Fed無異於「盲飛」。

對投資人來說，施韋茨和劉凱爾建議，在這個充滿不確定性的「薛丁格的貓」時刻，要麼「採取被動策略，廣泛分散風險」，不然就是聚焦長期價值投資，而非短期跟風，「這兩種作法都需降低噪音，不要被那些會造成反效果的新聞干擾」。「和平還是戰爭？兩者都是。AI會提高生產力還是會泡沫破裂？兩者都是。投資要放眼未來」。