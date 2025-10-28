黃仁勳將發表GTC大會演說 市場關注中國大陸市場晶片銷售

快訊

中央社／ 華盛頓28日綜合外電報導
美國人工智慧（AI）晶片大廠輝達執行長黃仁勳預定於當地時間28日，在華府舉行的GTC技術大會發表主題演說，投資人將關注輝達能否銷售晶片至龐大的中國市場。 路透社
美國人工智慧（AI晶片大廠輝達執行長黃仁勳預定於當地時間28日，在華府舉行的GTC技術大會發表主題演說，投資人將關注輝達能否銷售晶片至龐大的中國市場。

黃仁勳預計在美東時間28日中午12時（台灣時間29日午夜0時），在華府舉行的輝達（Nvidia）GTC技術大會（GPU Technology Conference）發表主題演說。

這是輝達首次在華府舉辦GTC技術大會，顯示該公司正推動與美國政府及華府周邊承包商的合作。輝達去年3月在加州舉行GTC技術大會，曾公布未來一年的晶片發展規劃。

美國總統川普本週巡訪亞洲，預定30日與中國國家主席習近平會晤，美中先進科技流通可能成為貿易談判焦點，中國能否取得輝達晶片被視為核心議題。

無論川普總統第一任期或拜登政府，都曾限制輝達向中國出售最先進晶片，但川普第二任期曾展現讓輝達向中國出貨的開放態度。

黃仁勳主張，中國AI市場很可能在未來達到約500億美元規模，輝達需要中國市場的潛在銷售額，才能支持在美國本土的研發，維持公司競爭優勢。

路透社先前報導，儘管北京當局施壓要求中國開發商購買華為等公司生產的國產晶片，但中國開發商仍渴望取得輝達晶片。

