「電子就是新石油！」OpenAI：美國再不這麼做 恐在AI競賽中落後

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
OpenAI近月來簽訂多項興建大型基礎設施的合約，這些設施都將需要大量電力。路透
OpenAI 27日表示，美國需要大幅提升發電產能，才能在人工智慧（AI）發展的競賽中，領先中國大陸，因為電力不僅是公用事業，更是一項策略性資產，「電子就是新石油」。

CNBC報導，OpenAI在向白宮科技政策辦公室遞交11頁的提案中，敦促美國政府承諾每年新增100GW（百萬瓩）的發電產能。美國能源資訊局（EIA）數據顯示，10GW相當於美國800萬戶家庭每年用電量。

OpenAI指出，中國去年新增429GW的發電產能，美國僅增加51GW，這種「電子落差」（electron gap），恐使美國在AI競賽中落後。OpenAI表示，「電子就是新石油」。

該公司近月來簽訂多項興建大型基礎設施的合約，這些設施都將需要大量電力。資料中心日增，美國在電網已經面臨壓力的情況下，勢必得打破常規，尋找新的可能性。

OpenAI在21日的部落格文章中表示，「電力不單單是公用事業」，「它是打造AI基建的關鍵策略性資產，確保我們能在人類發明使用電的方法以來，這項最具影響力的技術中，鞏固主導地位」。

美國 OpenAI 電力 石油 人工智慧

