美日簽署稀土供應合作協議 市場仍觀望川習會…亞股漲多回落

投資人消化美國總統川普（Donald Trump）的訪日行程成果，並觀望他本週稍晚與中國國家主席習近平的重磅會談，亞洲股市今天多收跌，未能延續昨日強勁漲勢。

川普今天在東京與日本新任首相高市早苗會晤，宣告美國是日本「最強等級的盟友」。白宮則宣布，美日簽署稀土供應合作協議。

此外，川普預定30日在韓國與習近平會面，他先前對於川習會的樂觀言論激勵市場信心，令市場預期美中有望達成協議，緩解貿易戰。

受此樂觀情緒推動，美股主要指數昨天創歷史新高，投資人同時關注本週公布的微軟（Microsoft）與Meta等科技巨頭財報。

由於川習會前報佳音，東京股市昨天勁揚，衝破5萬點大關，但今天從高檔回落，下跌0.6%，以50219.18點作收。

在亞洲其他股市方面，香港、上海、台北、雪梨與首爾股市皆收跌。