美日簽署稀土供應合作協議 市場仍觀望川習會…亞股漲多回落
投資人消化美國總統川普（Donald Trump）的訪日行程成果，並觀望他本週稍晚與中國國家主席習近平的重磅會談，亞洲股市今天多收跌，未能延續昨日強勁漲勢。
川普今天在東京與日本新任首相高市早苗會晤，宣告美國是日本「最強等級的盟友」。白宮則宣布，美日簽署稀土供應合作協議。
此外，川普預定30日在韓國與習近平會面，他先前對於川習會的樂觀言論激勵市場信心，令市場預期美中有望達成協議，緩解貿易戰。
受此樂觀情緒推動，美股主要指數昨天創歷史新高，投資人同時關注本週公布的微軟（Microsoft）與Meta等科技巨頭財報。
由於川習會前報佳音，東京股市昨天勁揚，衝破5萬點大關，但今天從高檔回落，下跌0.6%，以50219.18點作收。
在亞洲其他股市方面，香港、上海、台北、雪梨與首爾股市皆收跌。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言