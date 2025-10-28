中國掐住稀土出口 韓媒：這個晶片「關鍵氣體」價格飆漲90％

快訊

經濟日報／ 編譯林奇賢／綜合外電
在中國大陸限制稀土出口之際，特用氣體生產商為因應鎢價飆漲，已通知南韓晶片製造商，明年將調高六氟化鎢（WF6）的價格。路透
韓媒The Elec報導，在中國大陸限制稀土出口之際，特用氣體生產商為因應鎢價飆漲，已通知南韓晶片製造商，明年將調高六氟化鎢（WF6）的價格，漲幅最高達到90%。

知情人士透露，SK Specialty、Foosung與Kanto Denka Korea等特用氣體供應商，近期已通知三星、SK海力士、DB Hitek及Magnachip等主要晶片製造商，明年六氟化鎢價格將調升70%至90%。過去五個月來，鎢價翻了一倍，對這些氣體生產商帶來成本壓力。據了解，日本氣體生產商正以不利的匯率因素為由，準備把價格調高90%。

知情人士表示，這些晶片製造商也知道鎢價上漲，所以或多或少願意接受六氟化鎢漲價。知情人士另指出，六氟化鎢漲價並非短期衝擊，反映供應鏈出現根本變化。

六氟化鎢是晶片製程中化學氣相沉積的核心氣體之一，用於在晶圓上沉積鎢薄膜。矽晶圓上會形成無數導電通道，供電子訊號往返傳輸，這些通道被絕緣層覆蓋，並與其他金屬層相連接。鎢則用於填補這些連接過程中的孔洞與縫隙。鎢廣泛用於邏輯晶片與DRAM的生產。

問題在於全球逾80%的鎢金屬是在中國大陸開採與加工。中國自2月起，已對鎢及其他「戰略性礦物」實施出口許可制，導致鎢價大漲。根據中國鎢業協會資料，截至9月初，鎢礦價格較今年初上漲95%，攀抵每公噸人民幣28萬元；同期仲鎢酸銨（APT）價格也漲了超過90%，達每公噸人民幣40萬元。

報導另指出，全球晶片產業每年估計消耗7,000-8,000公噸的六氟化鎢。SK Specialty每年產能約為2,000公噸；Foosung是900公噸。日本的關東電化為1,400公噸；陸企中船特氣（Peric）則是2,200公噸。

