沙烏地「沙漠達沃斯」登場 聚焦超級計畫與AI

中央社／ 利雅德28日綜合外電報導
沙烏地阿拉伯今天在首都利雅德舉行大型投資會議，吸引多國元首與全球商界菁英出席，以尋求外資支持其龐大的「超級計畫（gigaprojects）」及高速發展的人工智慧（AI）產業。

法新社報導，出席「未來投資倡議」（FutureInvestment Initiative, FII）的貴賓，包括中國國家副主席韓正、多名部長及150多位企業領袖，以及敘利亞臨時總統。會議地點設於奢華的阿卜杜拉齊茲國王國際會議中心（King Abdulaziz International ConferenceCenter），該處原為王室宮殿。

美國總統川普長子小唐納．川普（Donald TrumpJr）與高盛（Goldman Sachs）、摩根大通（JPMorgan）及貝萊德（BlackRock）等美國投資巨擘的執行長也都出席，參加這場被稱為「沙漠達沃斯」（Davos in the desert）的年度盛會。

身為全球最大石油出口國的沙烏地，正積極推動經濟多元化，期望藉FII再次吸引全球資金。沙烏地主權財富基金「公共投資基金」（Public Investment Fund,PIF）總裁魯馬揚（Yasir al-Rumayyan）在開幕致詞中表示，該國去年外資投資成長24%，達317億美元。

魯馬揚說：「我們已將沙烏地阿拉伯帶向世界，如今世界正走向沙烏地阿拉伯。」

適逢加薩停火與波灣地區經濟強勁成長之際，沙烏地今年舉行第9屆FII會議，約20國元首與會。不過，外界對於沙烏地多項「超級計畫」進展存疑，其中包括斥資5000億美元打造的「新未來城」（NEOM）計畫。

時值沙烏地石油收入減少導致財政赤字擴大之際，「新未來城」據報受到進度延宕、人事異動、主要設計修改等問題影響。

華府智庫「阿拉伯海灣國家研究所」（Arab GulfStates Institute）資深研究員莫吉爾尼基（RobertMogielnicki）指出：「FII是沙烏地每年爭取外資的重要機會，用以支撐昂貴且具挑戰性的經濟轉型計畫。」

