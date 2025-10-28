APEC企業領袖峰會登場 黃仁勳10月31日發表主題演說

亞太經濟合作會議（APEC）企業領袖峰會今天登場，輝達（Nvidia）執行長黃仁勳預定在31日峰會最後一天發表主題演說，將是本次企業領袖峰會最受矚目的亮點之一。

根據官網，2025年APEC企業領袖峰會10月28日至31日在韓國慶州舉行。

韓國前鋒日報（The Korea Herald）報導，黃仁勳本週造訪韓國慶州，這將是他相隔15年後再次正式訪韓。

考量到他過去在人工智慧與半導體領域的發言往往牽動市場走勢，再加上輝達目前以4.5兆美元市值成為全球最有價值的上市公司，黃仁勳此行已在科技與投資界引發熱烈關注。

黃仁勳預定在31日企業領袖峰會最後一天發表主題演說，將是本次大會一大亮點。這位1993年創立人工智慧巨頭輝達的台裔美國企業家，預計將闡述輝達在全球的創新策略與願景，內容涵蓋人工智慧、機器人、數位孿生與自動駕駛等領域。

在演講結束後，黃仁勳還將舉行記者會，外界高度關注他可能發表的談話，特別是針對輝達與南韓記憶體晶片製造商三星電子（Samsung Electronics）與SK海力士（SK Hynix）的合作關係，以及輝達在亞洲的整體投資策略以及在美中緊張局勢下的晶片供應鏈布局。

除官方行程外，黃仁勳也可能與三星電子會長李在鎔、鮮京集團（SK Group）會長崔泰源以及其他財團領袖會面。三星與鮮京集團旗下SK海力士皆是輝達人工智慧晶片供應鏈中的關鍵合作夥伴。雙方預料將討論在高頻寬記憶體（HBM）晶片方面的進一步合作—這類晶片是輝達GPU的關鍵元件，並支撐GPU為ChatGPT等生成式AI系統提供運算能力。

黃仁勳今年8月曾在華盛頓舉行的韓美商務圓桌會議上與李在鎔、崔泰源會晤。外界亦傳出，他此行可能參觀三星與SK海力士的半導體生產設施。

觀察人士將密切關注這些高層會面，以觀察SK海力士與三星是否正向爭取輝達下一代HBM4晶片供應合約邁進。SK海力士作為輝達HBM晶片的主要供應商，9月已宣布完成HBM4開發並準備量產。

同時，三星電子也為了在HBM領域重拾競爭優勢，已完成自家HBM4晶片的開發，正準備進入量產階段。