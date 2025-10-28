APEC首亮相！折疊機市占遭華為超車 三星急推三折機今年開賣

快訊

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
三星三折機樣機。擷自Samsung Display官方新聞稿
三星電子的三折智慧機，28日在亞太經濟合作會議（APEC）的場邊首次亮相。三星折疊機近來遭逢壓力，陸廠華為不只搶先推出三折機，全球折疊機市占也超車三星。

綜合韓聯社和韓國先鋒報的報導，三星在APEC企業領袖峰會的南韓科技展示會上，秀出多項最新產品，包括這款三折機。新機的詳細規格預計在11月底或12月初公布、今年稍晚開賣。

三星三折機合攏時螢幕為6.5吋，與一般智慧機相當，展開時主面板可達10吋，大小類似平板，並遠大於三星折疊機Galaxy Z Fold7的8吋。業界推測，三折機定價可能為400萬韓元（新台幣8.5萬元），高於Galaxy Z Fold7 7月在南韓開賣時的237萬韓元；而三折機的初期產量大概在5萬-20萬支，僅在部分市場提供，對財務的立即貢獻有限。

三星在2019年首次推出折疊機，但隨後對手崛起，衝擊該公司市占。據Counterpoint Research，三星的全球折疊機市占，今年第2季降至9%；華為躍居冠軍，奪下45%市占。華為率先推出全球首見的三折機「Mate XT」後，近來又發布新三折機「Mate XTs」，可以Z字形對折。相較之下，三星三折機則採較傳統的雙內折設計。

南韓 APEC Fold 折疊手機 三星電子 華為

