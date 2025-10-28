快訊

整理包／普發現金一萬最快11/11入帳！10類人符資格 登記分流時程、領取5管道看過來

MLB／18局大戰沒空回顧打擊表現 大谷翔平：要回家睡覺準備G4了

粉盒大王兒9億CEO與美甲師陳屍豪宅 月底解剖、手機解鎖查奪命人

退休族慘了？「這國」擬推豪宅稅 專家：將被迫放棄起家厝

經濟日報／ 編譯林奇賢／綜合外電
英國工黨正考慮在11月下旬公布的預算案中推出「豪宅稅」，對持有價值逾200萬英鎊房產的人，每年課稅1％。路透社
英國工黨正考慮在11月下旬公布的預算案中推出「豪宅稅」，對持有價值逾200萬英鎊房產的人，每年課稅1％。路透社

綜合英媒報導，英國執政的工黨正考慮在11月下旬公布的預算案中推出「豪宅稅」，對持有價值逾200萬英鎊（新台幣8,160萬元）房產的人，每年課徵1％（以高出200萬英鎊的差額計算）的稅。有些專家擔憂，此舉可能迫使數以千計「資產豐厚但現金短缺」的退休族出售房產。

英國財長麗芙絲正積極尋求更多稅收，急於填補政府的財政缺口。官方數據顯示，英國9月公共部門舉借202億英鎊，是五年來同月最高。Zoopia指出，英國約有16萬戶市值200萬英鎊以上的房子，占全國總戶數的0.6%；倫敦與東南英格蘭將首當其衝，因為這些地區占了近期出售價值超過200萬英鎊房產的82%。每年課1%的稅，意味市價300萬英鎊房產的屋主，每年要繳1萬英鎊的稅。

部分房地產專家告誡，許多退休族群是很早就買房，他們的房子隨時間增值，而這些人可能被迫大換小來避開這項額外的稅負。

萊坊的比爾（Tom Bill）表示，「現金短缺」的退休人士，特別容易在工黨的「財富掠奪」中受害，「只因為你住在一棟大房子裡，並不代表你有錢繳這個稅。許多長者已住在同一房屋數十年，房價在這段期間上漲。若豪宅稅上路，你將看到許多年長屋主被迫大換小，無論他們是否願意離開熟悉的地方」。

根據Savills的資料，英國約有14萬戶價值逾200萬英鎊的住宅，其中23%已持有超過20載。英國國家統計局（ONS）數據顯示，在房屋淨值最高的屋主中，近五分之一年紀超過65歲。

英國 房產 工黨 豪宅稅 房子 房地產 退休族

延伸閱讀

堪察加半島73年前強震致災難性海嘯…為何今年只5公尺？專家曝關鍵原因

中英關係穩健關鍵是接受台灣屬於大陸？中國大使狠逼 英外交部回應了

相關新聞

影／慶祝萬聖節！特斯拉Optimus人型機器人在時代廣場發糖果

在本周五的萬聖節前，特斯拉（Tesla）人型機器人Optimus於27日在紐約時代廣場發放糖果，引發民眾駐足圍觀錄影。特...

APEC首亮相！折疊機市占遭華為超車 三星急推三折機今年開賣

三星電子的三折智慧機，28日在亞太經濟合作會議（APEC）的場邊首次亮相。三星折疊機近來遭逢壓力，陸廠華為不只搶先推出三...

退休族慘了？「這國」擬推豪宅稅 專家：將被迫放棄起家厝

綜合英媒報導，英國執政的工黨正考慮在11月下旬公布的預算案中推出「豪宅稅」，對持有價值逾200萬英鎊（新台幣8,160萬...

日股今收跌！川普亞洲行備受關注 會早市早苗+預計與習近平會談

由於市場關注美國總統川普訪問亞洲盟國日本，以及預計本週稍後與中國國家主席習近平的重要會談，日本東京股市今天收跌

美中吉隆坡貿易談判 葛里爾：沒提台灣

美中在馬來西亞為期兩天的貿易談判26日落幕，參加談判的美國貿易代表葛里爾表示，這次談判完全沒提台灣。「一次都沒被提到，完...

紐時：對美擴大投資 中國警告別站向華府 南韓左右為難

紐約時報27日報導，夾在美中兩國之間的南韓，感受貿易戰底下的壓力；南韓與川普總統達成初步關稅協議並同意在美擴大投資，但中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。