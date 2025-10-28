退休族慘了？「這國」擬推豪宅稅 專家：將被迫放棄起家厝

綜合英媒報導，英國執政的工黨正考慮在11月下旬公布的預算案中推出「豪宅稅」，對持有價值逾200萬英鎊（新台幣8,160萬元）房產的人，每年課徵1％（以高出200萬英鎊的差額計算）的稅。有些專家擔憂，此舉可能迫使數以千計「資產豐厚但現金短缺」的退休族出售房產。

英國財長麗芙絲正積極尋求更多稅收，急於填補政府的財政缺口。官方數據顯示，英國9月公共部門舉借202億英鎊，是五年來同月最高。Zoopia指出，英國約有16萬戶市值200萬英鎊以上的房子，占全國總戶數的0.6%；倫敦與東南英格蘭將首當其衝，因為這些地區占了近期出售價值超過200萬英鎊房產的82%。每年課1%的稅，意味市價300萬英鎊房產的屋主，每年要繳1萬英鎊的稅。

部分房地產專家告誡，許多退休族群是很早就買房，他們的房子隨時間增值，而這些人可能被迫大換小來避開這項額外的稅負。

萊坊的比爾（Tom Bill）表示，「現金短缺」的退休人士，特別容易在工黨的「財富掠奪」中受害，「只因為你住在一棟大房子裡，並不代表你有錢繳這個稅。許多長者已住在同一房屋數十年，房價在這段期間上漲。若豪宅稅上路，你將看到許多年長屋主被迫大換小，無論他們是否願意離開熟悉的地方」。

根據Savills的資料，英國約有14萬戶價值逾200萬英鎊的住宅，其中23%已持有超過20載。英國國家統計局（ONS）數據顯示，在房屋淨值最高的屋主中，近五分之一年紀超過65歲。