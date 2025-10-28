影／慶祝萬聖節！特斯拉Optimus人型機器人在時代廣場發糖果

在本周五的萬聖節前，特斯拉（Tesla）人型機器人Optimus於27日在紐約時代廣場發放糖果，引發民眾駐足圍觀錄影。特斯拉也在現場展示全自動駕駛、沒有方向盤或油門踏板的自駕計程車Cybercab

在那斯達克（Nasdaq）位於時代廣場的建築前，特斯拉Optimus從桌上的盤子裡，拿起紅色和黃色小袋子，遞給路人，後肩部位似乎插著電線。這個畫面也被被民眾拍成影片：

CNBC「Squawk Box」節目主持人Rebecca Quick在訪問特斯拉董事長Robyn Denholm時表示，袋子裡裝的是「軟糖」（gummies），「雖然掉了一兩次，但Optimus有把袋子撿起來」。Robyn Denholm也說，她曾和Optimus一起待在實驗室，「它會摺衣服」。

這不是Optimus第一次發糖果，之前也曾在特斯拉為員工舉辦的活動上幫忙。在之前幾次示範中，Optimus都是由人類遠端遙控。

在2024年的「We Robot」活動上，特斯拉部署好幾台Optimus擔任調酒師。摩根士丹利分析師團隊後來指出，這些Optimus並非完全自主運作，而是依賴「遠端操控」。

產業人士6月表示，特斯拉Optimus計畫正在追求「純視覺」（vision-only）途徑，不再以仰賴動作捕捉服和虛擬實境（VR）頭戴裝置的遠端操控，而是專注於錄製勞工執行任務的影片，訓練機器人。

Optimus本月稍早也出席電影《創：戰神》（Tron: Ares）的首映會。特斯拉執行長馬斯克上周在財報說明會上表示，該活動的Optimus並非遠端操控，「沒有人在操控，就自己和傑瑞德．雷托（Jared Leto）過招」。

在特斯拉的成長計畫中，商業化Optimus至關重要。馬斯克9月預測，特斯拉最終將有80%的價值來自Optimus，今年稍早還預測Optimus「有創造逾10兆美元營收的潛力」。

馬斯克上周說，大規模生產Optimus就像找到金雞母，「人工智慧（AI）提升人類生產力有極限，但具身AI（embodied AI）真的沒有極限」。