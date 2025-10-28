石油霸主轉骨爭當AI強權！沙烏地阿拉伯經濟 「非油化」過半

快訊

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
沙烏地阿拉伯拚經濟轉型，目前已有過半經濟與石油脫鉤。美聯社
沙烏地阿拉伯正以人工智慧（AI）與資料中心為核心，推動經濟結構轉型，逐步擺脫對石油的依賴。沙國投資部長法利赫表示，目前經濟已有超過50.6%「完全與石油脫鉤」，非石油收入占政府總收入的比重升至40%，顯示多元化策略初見成效。

法利赫指出，AI被列為「2030願景」的戰略重點，沙國將成為AI應用與大型語言模型的主要投資者，並興建具規模優勢與成本競爭力的大型資料中心。

他強調：「AI將決定各國未來經濟的走向，投入者將領先，落後者終將被淘汰。」

AI晶片公司Groq執行長羅斯（Jonathan Ross）在利雅德的「未來投資倡議」（FII）論壇上指出，沙國因能源盈餘，具備發展AI基礎設施的理想條件。

羅斯分析，「能源難以出口且運輸成本高昂，相較之下，資料傳輸成本極低。沙國可善用過剩能源，引進資料與算力，進行AI運算後再輸出結果」。

他說。Groq已與沙烏地阿美（Saudi Aramco）旗下的Aramco Digital合作，打造號稱「全球最大AI推論資料中心」，並協助沙國開發在地化大型語言模型。

根據PwC估計，AI可在2030年前為沙國貢獻約1,352億美元，占GDP的12.4%，成為推動經濟多元化的關鍵引擎。沙國國營AI與資料中心公司Humain設定目標，力爭成為僅次於美國與中國的「全球第三大AI供應者」。

除AI外，旅遊業也成為新支柱。該產業對GDP貢獻已從2019年的3%增加到2024年的5%，政府設定在2030年達到10%的階段目標，最終提升至20%，以推動經濟永續發展。

為推動轉型，沙國主權財富基金（PIF）積極投資科技巨擘與基礎設施、遊戲與體育產業，目前已部署近1兆美元。

儘管2025年布蘭特原油價格下跌13.4%，沙國上半年石油收入年減24%，但當局強調不會縮減預算或公共支出，展現推動結構轉型的決心。

不過，沙國仍面臨AI冷卻用水與數位人才短缺的挑戰。政府正透過公民培訓與國際合作雙軌並進，力求在AI新時代站穩腳步。

