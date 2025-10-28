不滿千里達讓美艦靠港 委內瑞拉宣布中止能源協議

委內瑞拉總統馬杜洛今天宣布，他已中止與千里達及托巴哥的能源協議，以回應這個鄰國讓一艘美國軍艦靠港，千里達及托巴哥總理則強硬表示不會屈服於委國的勒索。

馬杜洛（Nicolas Maduro）今天宣布「立即中止」能源協議，並指控千里達及托巴哥總理波薩德-比塞薩（Kamla Persad-Bissessar）將她的國家「變成美帝反委內瑞拉的航空母艦」。

不過波薩德-畢塞薩透過訊息向法新社表示，她不會屈服於「任何來自委內瑞拉人的勒索」，也不會放棄「打擊販毒集團的戰鬥」。

她說：「我們的未來並不依賴委內瑞拉，也從來都沒有依賴過…我們有自己的計畫和項目，來發展我們的能源和非能源領域經濟。」

美聯社報導，委內瑞拉副總統羅德里格斯（DelcyRodriguez）稍早表示，她將要求總統馬杜洛退出一項2015年的協議，這份協議讓鄰國能夠在兩國間水域進行天然氣聯合探勘項目。

這起爭端源於配備導引飛彈的美國驅逐艦「格雷夫利號」（USS Gravely）昨天停靠千里達島，準備與當地部隊進行聯合軍演。

格雷夫利號參與了一項具爭議性的軍事行動，旨在摧毀據稱載運毒品前往美國的委國快艇。委內瑞拉與千里達及托巴哥之間隔著一個小海灣，最窄處僅約11公里。

委國當局將千里達及托巴哥決定讓這艘軍艦靠港的舉動描述為一種挑釁，而千里達及托巴哥政府則表示，與美國進行聯合演習是例行公事。