馬斯克推出AI百科全書Grokipedia 叫陣維基百科

科技億萬富豪馬斯克周一（27日）推出一個名為Grokipedia的線上百科全書。他表示，這個平台由人工智慧（AI）驅動，目的在提供一個比維基百科（Wikipedia）更符合他保守政治觀點的百科全書。

馬斯克上個月說，他正著手開發一個與維基百科競爭的專案，構想來自他的好友兼科技投資人薩克斯（David Sacks）。薩克斯目前是川普政府的AI與加密幣負責人。馬斯克批評維基百科過於「woke」（意指左派覺醒文化），指責維基平台上的文章中經常引用紐約時報、美國公共廣播電台（NPR）等新聞媒體內容。

馬斯克在社群平台 X上表示，由AI生成的百科全書，對「人類文明至關重要」，也是邁向「理解宇宙」需要的一步。

科技網站The Verge資深記者報導了使用Grokipedia的心得，直指與維基百科相似的程度遠比預期來得高。目前網頁設計和維基一樣非常基本、簡單，沒看到圖片，只在幾個頁面上有「編輯」按鈕，但點入卻顯示編輯已完成，不能讓使用者建議任何更動。

最有趣的是，馬斯克宣稱會比維基百科擁有「巨大改善」的Grokipedia，有些內容卻明顯是抄自維基百科的資訊，因為條目底部明確標示資料來自維基。多位記者試查幾個詞目，發現有些與維基的內容幾乎一模一樣。這讓負責維基百科的維基媒體基金會發言人迪金森說：「甚至連Grokipedia都需要維基百科才能存在。」

基金會周一也發出聲明表示，正在研究Grokipedia的運作方式。同時強調「維基百科的知識，過去如此，未來也將一直會是人類的」；「透過各種不同背景的人們公開地協同、形成共識，建立起中性的、鮮活的人類理解記錄，反映了我們的多樣性與集體好奇心」。

馬斯克推出Grokipedia，與維基百科這個全球最受歡迎的網站之一，正面交鋒。根據資料公司Similarweb的據數，維基百科在全球網站流量排名第九，遠遠超越早期對手大英百科全書。

維基百科象徵著開放網路早期的民主願景，成立時間早於大型科技平台壟斷並分割網路空間之前。網站2001年由威爾斯（Jimmy Wales）和桑格（Larry Sanger）創立，至今仍以非營利形式運作，內容由愛好者自由貢獻，且不刊登廣告。

根據統計，維基百科目前擁有約710萬篇英文條目；而Grokipedia初期上線時提供約88.5萬篇條目。

Grokipedia網站標註版本為0.1 版，顯示後續仍將持續更新與擴充。