德外長籲與中國進行「公平」稀土與晶片貿易
德國外交部長瓦德福（Johann Wadephul）今天呼籲在晶片與稀土礦物領域與中國進行「公平」貿易，這一呼籲正值中國與歐洲聯盟（EU）緊張關係升高之際。
瓦德福上週因故取消原定訪華行程，他表示，計劃「儘快」與中國代表通電話，並「重新安排出訪」。
瓦德福說：「這只是延期，而非取消。」
德國方面取消此次行程，是因為中方除了安排與中國外交部長會晤外，未能確認其他會見行程。
瓦德福表示：「我認為在這種情況下，這是正確的決定。不過，對德國政府而言，我們與中華人民共和國有著長期而良好的關係，我們始終願意進行對話。」
他原本計劃在訪華期間討論的議題之一，是中國對稀土與半導體的貿易限制。
中國本月宣布對稀土出口實施新的管制。稀土是製造汽車、電子產品與國防工業中磁鐵的重要原料。
歐盟方面表示，這些限制已迫使歐盟部分企業停產，並造成經濟損失。
瓦德福今天在布魯塞爾訪問期間指出，歐盟必須多元化其關鍵礦物與零組件的供應來源，以降低未來中斷風險。
他說：「但同時，我們致力於確保在所有領域——包括稀土與晶片——與中國保持公平貿易。」
瓦德福補充：「我們始終堅持這種公平交流與公平貿易，並相信我們也能在北京找到合作夥伴。」
