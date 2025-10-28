快訊

MLB／大谷翔平單場第2轟追平藍鳥！寫119年來首見紀錄

閃兵藝人未來運勢？命理師點名陳柏霖最慘、這2人能谷底翻身

川普、高市早苗會談結束！2協議曝光 投資方案似未完全定案

輝達、德國電信擬以10億歐元在德國設立資料中心

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
輝達（Nvidia）傳出將聯手德國電信（Deutsche Telekom），共同投資10億歐元在德國建立資料中心。 美聯社
輝達（Nvidia）傳出將聯手德國電信（Deutsche Telekom），共同投資10億歐元在德國建立資料中心。 美聯社

輝達（Nvidia）與德國電信（Deutsche Telekom）準備宣布一項金額達10億歐元（12億美元）的計畫，擬在德國建設一座新的資料中心，更加努力推動歐洲發展人工智慧（AI）基礎設施。

知情人士說，兩家公司都將為這項資料中心建設案出資，而歐洲最大軟體公司思愛普（SAP）將成為這座資料中心的客戶。

消息來源表示，德國電信執行長赫特格斯（Tim Hottges）、輝達執行長黃仁勳、思愛普執行長柯睿安（Christian Klein），以及德國數位部長維爾德貝格（Karsten Wildberger）預定下個月在柏林舉行的活動中，宣布這項計畫。

近幾個月來，歐洲政策制定者與科技業主管都在強調，歐洲必須建立自己的AI生態系，以追趕美國與中國的競爭對手。現在僅僅在美國，微軟、Google等科技巨人，就已承諾投資數千億美元，建構AI算力。

輝達與德國電信規劃的10億歐元資料中心，與當前全球陸續宣布的百萬瓩（GW）等級的超大型資料中心相比，規模顯得較小。據了解，這座德國資料中心將使用約1萬顆高階繪圖處理器（GPU）；相較之下，軟銀、OpenAI、甲骨文在美國德州開發的一座資料中心，預期就將配置約50萬顆GPU。

輝達、德國電信與思愛普均未對此發表評論。德國數位部也尚未回覆置評請求。一位知情人士透露，這座資料中心將設在慕尼黑。

歐盟今年2月宣布一項規模2,000億歐元的計畫，旨在支持區域內的AI發展，目標是在未來五到七年內，將歐洲的AI算力提升三倍。

德國電信也已與多家企業展開討論，探索參與建設所謂AI「超級工廠」（gigafactories）的可能性。不過這一進程推動緩慢，歐盟仍未明確說明將如何審查投標或分配資金。

延伸閱讀

鴻海大投資 建超級算力中心

進駐北士科T17、T18 北市府已通知輝達仍待回應

輝達首度在華府舉辦 GTC 大會 這場子…政治味濃厚

台積電領先不代表台灣科技領先 中美AI在5大新領域競爭…台灣跟上了嗎？

相關新聞

非洲人多就有錢？為何高速都市化卻無紅利

每次在哈佛甘迺迪政府學院參加活動，如果遇到非洲來的學生，他們常跟我抱怨：「我們有一半的人口住在城市，但經濟學家卻只想來我們的鄉下找茅草屋」。不是開玩笑，我還真的有遇過歐美人士以為非洲人住在樹上。

亞馬遜傳出今起展開歷來最大規模裁員 人數多達3萬人

路透根據三位知情人士提供的消息報導，亞馬遜（Amazon）計劃今（28）日開始，裁撤多達3萬名員工，以削減開支，同時修正...

輝達、德國電信擬以10億歐元在德國設立資料中心

輝達（Nvidia）與德國電信（Deutsche Telekom）準備宣布一項金額達10億歐元（12億美元）的計畫，擬在...

荷蘭政府接管安世半導體 傳因憂歐洲業務遭拆解

荷蘭4名了解政府想法的消息人士今天說，荷蘭於9月決定接管晶片製造商安世半導體（Nexperia），是因擔憂安世半導體前執...

Google資料中心助推核能復興潮 攜手NextEra斥資16億美元重啟核電廠

為因應AI資料中心電力需求激增，Google宣布與全美最大再生能源公司NextEra Energy合作，重啟位於愛荷華州...

SK海力士股價重挫近7% 傳三星HBM晶片大降價30%搶市

南韓記憶體大廠SK海力士（SK Hynix）股價今天盤中重挫多達6.9%，為7月17日以來最大跌幅，分析師表示，有報導指...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。