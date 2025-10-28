輝達、德國電信擬以10億歐元在德國設立資料中心

輝達（Nvidia）與德國電信（Deutsche Telekom）準備宣布一項金額達10億歐元（12億美元）的計畫，擬在德國建設一座新的資料中心，更加努力推動歐洲發展人工智慧（AI）基礎設施。

知情人士說，兩家公司都將為這項資料中心建設案出資，而歐洲最大軟體公司思愛普（SAP）將成為這座資料中心的客戶。

消息來源表示，德國電信執行長赫特格斯（Tim Hottges）、輝達執行長黃仁勳、思愛普執行長柯睿安（Christian Klein），以及德國數位部長維爾德貝格（Karsten Wildberger）預定下個月在柏林舉行的活動中，宣布這項計畫。

近幾個月來，歐洲政策制定者與科技業主管都在強調，歐洲必須建立自己的AI生態系，以追趕美國與中國的競爭對手。現在僅僅在美國，微軟、Google等科技巨人，就已承諾投資數千億美元，建構AI算力。

輝達與德國電信規劃的10億歐元資料中心，與當前全球陸續宣布的百萬瓩（GW）等級的超大型資料中心相比，規模顯得較小。據了解，這座德國資料中心將使用約1萬顆高階繪圖處理器（GPU）；相較之下，軟銀、OpenAI、甲骨文在美國德州開發的一座資料中心，預期就將配置約50萬顆GPU。

輝達、德國電信與思愛普均未對此發表評論。德國數位部也尚未回覆置評請求。一位知情人士透露，這座資料中心將設在慕尼黑。

歐盟今年2月宣布一項規模2,000億歐元的計畫，旨在支持區域內的AI發展，目標是在未來五到七年內，將歐洲的AI算力提升三倍。

德國電信也已與多家企業展開討論，探索參與建設所謂AI「超級工廠」（gigafactories）的可能性。不過這一進程推動緩慢，歐盟仍未明確說明將如何審查投標或分配資金。