Google資料中心助推核能復興潮 攜手NextEra斥資16億美元重啟核電廠

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
Google攜手全美最大再生能源公司NextEra Energy合作，重啟位於愛荷華州、已停擺五年的一座核能發電廠，雙方也將共同探討在美部署新核能發電容量的可能性。路透
Google攜手全美最大再生能源公司NextEra Energy合作，重啟位於愛荷華州、已停擺五年的一座核能發電廠，雙方也將共同探討在美部署新核能發電容量的可能性。路透

為因應AI資料中心電力需求激增，Google宣布與全美最大再生能源公司NextEra Energy合作，重啟位於愛荷華州、已停擺五年核能發電廠Duane Arnold Energy Center。

這座615兆瓦核電廠預計2029年重新開始供電，重啟工程估計耗資逾16億美元，將成為美國第三座恢復營運的核電廠。Google已簽署為期25年的購電協議，成為主要電力買方。

Google母公司Alphabet總裁兼投資長Ruth Porat表示，這項合作不僅確保AI時代的能源穩定，也將提供可靠、可負擔的零碳電力，並創造就業機會。

Google與NextEra還將探討在美國開發新核電機組的可行性。雙方迄今已在全美完成近3吉瓦的再生能源專案。過去Google的綠能布局以風能與太陽能為主，這次首度涉足核能領域。 

由於新建核反應爐需時多年，重啟封存電廠被視為更快速的替代方案。KeyBanc資本市場分析師Sophie Karp在研究報告中指出：「這項協議迅速達成，再度印證市場對具基載特性與零排放電力的強勁需求。」

隨著AI推動的高耗能時代來臨，美國核電復運潮升溫。三哩島、Palisades與VC Summer等多座核電廠也陸續籌備重啟，核能正成為科技巨頭確保綠電供應的新支柱。

核電

