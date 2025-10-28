荷蘭政府接管安世半導體 傳因憂歐洲業務遭拆解

快訊

中央社／ 阿姆斯特丹27日綜合外電報導
大陸科技公司聞泰科技旗下安世半導體捲入中荷出口管制風波。（路透）

荷蘭4名了解政府想法的消息人士今天說，荷蘭於9月決定接管晶片製造商安世半導體（Nexperia），是因擔憂安世半導體前執行長準備拆解歐洲業務，並將生產轉移至中國。

路透社報導，中國與荷蘭因安世半導體陷入僵局一個月，促使歐洲、美國與日本的汽車製造商警告，晶片短缺可能引發生產問題。雖然安世半導體製造的晶片非常基礎，但大量用在汽車電子系統中。

海牙消息人士表示，安世半導體前執行長張學政（Zhang Xuezheng）曾計劃裁減40%的歐洲人力，並關閉位於慕尼黑的研發設施。張學政同時也是安世半導體中國母公司聞泰科技（Wingtech）的創辦人。

他們說，在張學政於10月1日遭荷蘭法院停職前，他已將位於英國曼徹斯特（Manchester）工廠的機密，包括晶片設計與機器設定資料等，轉移到聞泰科技在中國的工廠。消息人士又說，安世半導體漢堡生產廠的實體設備接下來也計劃被轉移。

目前無法聯繫到張學政取得回應。

荷蘭政府以公司治理出現疏失為由，於9月30日接管安世半導體。10月4日，中國商務部禁止安世半導體產品自中國出口。雖然安世半導體大多數晶片是在歐洲生產，但約70%是在中國封裝後才分銷。

安世半導體中國部門已朝向獨立發展，並恢復向中國國內客戶銷售產品。

消息人士表示，荷蘭政府認為有機會與中國協商達成解決方案，使安世恢復為中荷共存的結構。

