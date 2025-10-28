SK海力士股價重挫近7% 傳三星HBM晶片大降價30%搶市

快訊

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
南韓記憶體大廠SK海力士（SK Hynix）展示產品。路透
南韓記憶體大廠SK海力士（SK Hynix）股價今天盤中重挫多達6.9%，為7月17日以來最大跌幅，分析師表示，有報導指出，競爭同業三星電子已啟動降價策略，將把高頻寬記憶體（HBM）價格大砍30%，希望重奪市場主導地位，引發市場擔憂。

Quad投資管理公司投資組合經理安聖秀表示：「三星在HBM4方面正快速追趕，這可能導致SK海力士的HBM利潤率在明年下滑。」

SK海力士是輝達（Nvidia）最大的HBM供應商，其股價今年以來已翻了三倍。上述消息傳出後，SK海力士股價今天盤中重挫6.9%，報每股51.5萬韓元。

Fibonacci資產管理全球公司執行長尹貞銀表示：「隨著競爭加劇壓低AI晶片售價，明年的價格水準預期將下跌。儘管競爭激烈，但整體出口量仍將逐步增加，有助維持公司獲利。」

他補充說，這波價格下跌可能只是暫時的情況，「我們預期高階HBM晶片的需求仍將維持強勁」。

