AMD再下一城！與美政府合作打造兩座AI超級電腦 攻核能與量子研究

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
超微執行長蘇姿丰。路透
晶片大廠超微（AMD）正與美國能源部合作，將在位於田納西州的橡樹嶺國家實驗室打造兩座搭載AMD旗下AI晶片的超級電腦，尋求在能源與科學研究方面有所突破。

AMD 27日在聲明中表示，這兩座超級電腦分別命名為「Lux」與「Discovery」，合計公部門與民間的總投資金額將達10億美元。除了AMD外，美國伺服器品牌大廠慧與科技（HPE）和甲骨文（Oracle）的雲端基礎設施部門也將共同參與開發。

Lux預定明年初啟用，採用AMD的MI355X晶片；而Discovery將搭載MI430X處理器，並預定於2028年完成，成為橡樹嶺國家實驗室的下一代旗艦超級電腦。

AMD執行長蘇姿丰在華盛頓出席宣布活動時表示：「這項合作會成為美國創新的典範，展現政府、學術界與產業界如何攜手合作。」

橡樹嶺國家實驗室主任史崔佛表示，其中一項應用將是模擬核反應爐運作，並強調AI未來可望加速核能許可審查流程。這些超級電腦也將用於提升核融合能源、量子運算技術，以及模擬疾病對人體生物系統的影響。

超微股價27日收盤大漲2.7%，報每股259.74美元。

這項合作的目標是實現川普政府7月公布「人工智慧行動計畫」中所提出的部分聯邦研究願景。蘇姿丰表示，美國總統川普大力推動美國在AI領域的領導地位，是促成橡樹嶺計畫的重要催化因素。

蘇姿丰表示，Lux與Discovery將成為全球最節能的運算平台之一，讓全美研究人員能共享AI資料，並用於訓練與測試AI模型。她表示：「這些超級電腦象徵著承諾，對科學發現的承諾、對開放合作的承諾，以及對美國科技領導地位的承諾，這些技術將塑造我們的未來。」

美國能源部長萊特（Chris Wright）與蘇姿丰共同出席這場宣布活動，他表示，預期未來將有更多AI相關的產學合作研究計畫，「我們將與企業建立數十項合作，興建能以商業速度推進的研究設施，反映業界的創新步調」。

