半導體出口助攻 南韓Q3經濟加速成長 但遭關稅和房市內外夾擊

南韓經濟以一年來最快速度擴張，為決策者在面對國內房市熱潮和外部關稅衝擊之際，提供了暫緩降息的依據。

南韓央行周二公布，第3季國內生產毛額（GDP）較去年同期成長1.7%，季增1.2%，均優於分析師預估中值1.5%與1%。

成長動能主要來自出口與製造業，分別較去年同期擴張6%與3.3%；建築業則下滑8.1%，為主要拖累。受半導體與汽車出口推動，商品與服務出口年增創下一年來最快紀錄。

此時正值亞太經合會議（APEC）本周在南韓慶州登場。美國總統川普和中國國家主席習近平預定周四會晤，南韓總統李在明將於周三與川普會談，雙方談判代表正針對修訂韓美貿易協定的細節進行磋商。

李在明日前受訪表示，雙方在首爾對美3,500億美元投資承諾的關鍵細節上陷入僵局。他強調：「美國當然會追求自身利益最大化，但不應為此對南韓造成災難性影響。」 今年7月，美韓達成初步協議，美方同意將南韓輸美商品關稅由25%降至15%，以換取首爾的投資承諾。

南韓央行表示，內需在消費帶動下持續復甦，出口受半導體景氣支撐可望維持良好，但美國關稅的影響可能逐步擴大。該行預估關稅將使今年經濟增速減少約0.45個百分點，2026年進一步削弱0.6個百分點。央行8月上調全年成長預測至0.9%，與IMF預測一致。