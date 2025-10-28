快訊

亞馬遜史上最大裁員潮！大砍3萬白領人力 這3國員工首當其衝

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國電商巨擘亞馬遜計畫自28日起裁員高達3萬名企業員工，這相當於亞馬遜約35萬名企業員工的1成，將是2022年底以來規模最大的一次裁員。路透
美國電商巨擘亞馬遜計畫自28日起裁員高達3萬名企業員工，這相當於亞馬遜約35萬名企業員工的1成，將是2022年底以來規模最大的一次裁員。路透

路透報導，美國電商巨擘亞馬遜（Amazon）計畫自28日起裁員高達3萬名企業員工，即公司總部或辦公室內的白領員工，目的是削減開支並縮減因疫情高峰過度擴編的人力。這相當於亞馬遜約35萬名企業員工的1成，將是2022年底以來規模最大的一次裁員，當時約裁員2.7萬人。美媒引述內部文件指出，此波裁員料將影響美國、英國與加拿大的員工。

亞馬遜總員工數約155萬人。這次裁員預計涉及多個部門，包括內部稱為「人員體驗與科技部」（PXT）的人力資源部、營運、裝置與服務，以及亞馬遜雲端運算事業（AWS）等。

商業內幕取得發給亞馬遜內部管理層的文件報導，這波裁員預計影響美國、英國與加拿大的員工。

一封預定寄給受影響員工的電子郵件草稿中提到，亞馬遜在「經過對公司組織、優先事項及未來重點方向的全面檢討後」，決定裁減部分職位。這份草稿同時說明資遣方案，內容包括未來90天內提供全額薪資與福利。

知情人士指出，受影響部門的主管已在27日接受培訓，學習如何在28日早上透過電郵通知裁員後與員工溝通。亞馬遜發言人拒絕置評。

市場研究機構eMarketer分析師凱娜維斯（Sky Canaves）指出：「這次裁員顯示，亞馬遜可能已在企業部門透過AI提升生產力，足以支撐這波大規模裁員。」她補充，亞馬遜正面臨短期財務壓力，必須透過這波裁員，來平衡長期在人工智慧基礎建設上的龐大投入。

