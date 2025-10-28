快訊

亞馬遜傳出今起展開歷來最大規模裁員 人數多達3萬人

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
消息人士說，亞馬遜（Amazon）28日將開始新一輪裁員，人數上看3萬人。路透
路透根據三位知情人士提供的消息報導，亞馬遜（Amazon）計劃今（28）日開始，裁撤多達3萬名員工，以削減開支，同時修正新冠疫情需求高峰期間的人員過度招聘。

多家主流美國財經媒體也跟進報導，亞馬遜發言人拒絕置評。若消息屬實，這將是亞馬遜自2022年底裁員約2.7萬人以來，規模最大的一輪裁員。CNBC也引述一名知情人士說法報導，這次裁員將是亞馬遜史上規模最大的一次裁員，幾乎涉及所有業務部門。

過去兩年，亞馬遜已在多個部門進行小規模裁員，涵蓋裝置、通訊、播客（podcasting）等領域。消息人士告訴路透，本周將展開的新一輪裁員，可能會影響公司內的多個部門，包括人力資源、裝置與服務、營運等。

彭博新聞則引述未具名知情人士透露，多個關鍵部門都將裁減人力，諸如物流、支付、遊戲以及雲端運算領域。

據了解，受影響團隊的主管周一已在學習如何在今日早晨發送通知電郵後，與員工溝通。

亞馬遜執行長賈西（Andy Jassy）正在推動精簡公司體制的改革，其中包括減少管理層人數。他今年稍早表示，為了發現公司組織低效率所在，他設立了一條匿名舉報管道，已收到約1,500條回覆，並因此推動了超過450項流程改進。

賈西在6月時曾經表示，隨著人工智慧（AI）工具的使用增加，未來可能會出現更多裁員，特別是在重複性的與例行性的工作領域實施自動化之後。

市場研究公司 eMarketer分析師Sky Canaves說，「這次的新動作顯示，亞馬遜可能已在企業團隊中透過人工智慧取得足夠的生產力提升，因此能支撐大規模的人力縮減」；「同時，亞馬遜因為投注長期資金建立AI基礎設施，近來一直面臨必須短期抵銷這些成本的壓力」。

這輪裁員的最終規模目前尚不明確。知情人士表示，裁員人數可能會隨著亞馬遜財務優先順序的變化而調整。財星（Fortune）雜誌先前報導曾提及，亞馬遜的人力資源部門可能被削減約15%人力。

根據追蹤科技業裁員情況的網站Layoffs.fyi的統計，今年截至目前，共有216間公司裁員約9.8 萬人，而2024年全年的裁員人數為15.3萬人。

跡象顯示，亞馬遜預期今年的假期銷售季將再次火爆。公司表示，將招募25萬名季節臨時員工，以支援倉儲及其他營運需求，規模與前兩年相同。

亞馬遜股價周一收漲1.23%，報226.97 美元。公司預定於周四（30日）公布第3季財報。

