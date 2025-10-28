金市多空交戰 奮力要收復4,000美元關卡 油價收低因OPEC+欲增產

國際金價在周一（27日）跌破每英兩4,000美元大關後，今天盤初力圖奮力回升至4,000美元之上。此前，美中貿易緊張局勢緩解，削弱黃金的避險吸引力。油價在周一小幅收低，因石油輸出國組織（OPEC）計劃增加石油產量。

金價試圖收復4,000美元關卡

現貨金價在今天亞洲清晨一度上漲0.5%，報每英兩4,002.25美元；周一收盤大跌3.18%，報3,982.21美元，盤中一度下探至3,970.81美元，為10月10日以來最低。

12月交割的美國黃金期貨周一收盤下跌2.9%，收在每英兩4,019.70美元。

High Ridge Futures金屬交易主管David Meger表示：「美中可能達成貿易協議，代表對黃金等避險資產的需求將有所減少。」

Pepperstone Group Ltd. 研究主管 Chris Weston 在一份報告中表示：「當槓桿交易者急於鎖定利潤時，擁擠

的多頭部位可能會迅速平倉。」

10月20日，黃金一度攀升至每英兩4,381.21美元的歷史高點，但在全球最大的兩個經濟體之間的貿易緊張局勢出現緩和跡象後，黃金上周回落3.2%。美國和中國的談判代表周日提到將暫停美國加徵關稅、延後中國稀土出口管制的協議框架，交由美國總統川普和中國國家主席習近平周四會晤時進一步討論貿易協議。

盛寶銀行大宗商品策略主管Ole Hansen表示：「黃金正經歷一場早該出現的回檔，而今日的推動因素是有關貿易談判的正面消息，」「今年的高點可能已經出現。隨著交易員變得更為謹慎、股市持續走高，金市若出現更深的回檔，可能導致需要更長時間才能恢復」。

現貨白銀下跌3.6%，至46.85美元；白金跌0.4%，至1,592.03美元；鈀金下跌1.8%，至1,402.98美元。

國際油市收低

布蘭特原油12月期貨27日收跌32美分，跌幅近0.5%，報每桶65.62美元；美國西德州中級原油（WTI）原油期貨下跌0.3%，收於每桶61.31美元。

四位熟悉談判情況的消息人士表示，OPEC+八國在周日的會議上傾向於再次小幅提高12月的石油產量，因為沙烏地拉伯正在努力奪回市占。

對需求低迷的擔憂拖累了市場，本月稍早布蘭特原油跌至5月以來最低，但上周原油單周上漲近7%，原因是美國再次對俄羅斯實施制裁，將俄羅斯石油公司和盧克石油公司列入黑名單，以切斷莫斯科推進入侵烏克蘭的戰爭所需的收入來源。

對於周一油價回跌，BOK Financial高級副總裁Dennis Kissler表示，「市場正在喘口氣。儘管美中談判仍在繼續，但目前尚未達成任何實質性成果......對俄羅斯的制裁可能會導致部分運輸停止，但更有可能的是，大部分石油仍能找到銷路」。