台積電ADR勁揚逾1% 較台北交易股票溢價率超過23%
台股ADR周一（27日）收盤大多上漲，台積電ADR收盤漲1.12%，報每股298.25美元，換算並折合台幣後為每股1,832.33元，較台北交易股票溢價率為23.81%。
美股四大指數收盤都創歷史新高。道瓊工業指數27日收盤上漲337.47點，漲幅0.71%，報47,544.59點；標普500指數上漲83.47點，漲幅1.23%，報6,875.16點，首次收盤突破6,800點；那斯達克指數大漲432.59點，漲幅1.86%，報23,637.46點。
費半指數大漲191.04點，漲幅2.74%，報7,167.98點。
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 203.20 +1.93 202.50 0.35
中華電 CHT 131.93 -0.85 132.00 -0.05
台積電 TSM 1,832.33 +1.12 1,480.00 23.81
聯電 UMC 46.51 +0.40 45.60 1.99
*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據
