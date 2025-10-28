股神光環難續！波克夏罕見遭降評 分析師點名多重利空喊「賣出」

快訊

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
巴菲特旗下投資公司波克夏罕見遭降評，財務顧問公司KBW分析師Meyer Shields在最新報告中調降該集團A股評等至遜於大盤，建議賣出。路透
「股神」巴菲特波克夏公司罕見遭券商降評。財務顧問公司Keefe, Bruyette & Woods（KBW）分析師Meyer Shields在最新報告中將該集團A股評等由「持平大盤」下調至「遜於大盤」，並將目標價自74萬美元下修至70萬美元，成為彭博追蹤的六位分析師中唯一給予「賣出」建議者。

報告指出，波克夏面臨多重利空，包括汽車保險利潤見頂、關稅壓力、利率走低、再保險及能源業務獲利放緩，以及美國清潔能源稅負抵免縮減等。Shields並警告，隨著傳奇投資人巴菲特將於2026年1月1日正式交棒副董事長亞伯出任執行長，接班不確定性恐打擊投資人信心。

巴菲特自1965年執掌波克夏以來，將公司打造成市值逾1.2兆美元的投資帝國，持股涵蓋蘋果、美國運通等大型企業，並擁有保險、能源、鐵路及消費業務。KBW指出，一旦失去巴菲特光環，加上公司資訊揭露不足，恐使部分投資人卻步。

Shields預測股價將持續表現疲軟。旗下GEICO車險業務因降價搶市預枓理賠比率上升，鐵路子公司BNSF受美中貿易降溫與關稅影響，成長前景受限；而美國利率下行將壓縮波克夏高達3,440億美元現金部位的利息收益。能源部門則可能因川普政府「大而美法案」逐步削減再生能源稅賦優惠而受挫。

周一波克夏A股股價下跌約0.79%至732,650美元，B股股價下跌0.82%至488.07美元，今年以來僅上漲約8%，遠遜於標普500指數17%的漲幅。市場將關注公司11月1日公布的第3季財報，以評估接班與營運壓力對波克夏的長線影響。

