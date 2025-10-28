美股收盤／四大指數都創新高 美中貿易樂觀情緒提振市場

美股四大主要指數周一（27日）全都創下收盤新高，因投資人對美中達成貿易協議的前景感到樂觀，並期待本周多家大型科技公司公布財報，以及聯準會可望一如預期般降息。

道瓊工業指數27日收盤上漲337.47點，漲幅0.71%，報47,544.59點；標普500指數上漲83.47點，漲幅1.23%，報6,875.16點，首次收盤突破6,800點；那斯達克指數大漲432.59點，漲幅1.86%，報23,637.46點。

費半指數大漲191.04點，漲幅2.74%，報7,167.98點。

小型股羅素2000指數也加入漲勢，創下紀錄新高。

美國總統川普與中國國家主席習近平的「川習會」預定周四登場，決定一項框架協議，該協議可能暫停美方加徵關稅及中方稀土出口管制，緩解市場對貿易戰的擔憂。華爾街「恐慌指數」VIX跌至約一個月低點。

美國財長貝森特在周末的電視採訪中表示，美中雙方在馬來西亞進行為期兩天的貿易談判後達成了框架協議，包括中國購買美國大豆和暫停稀土出口管制的實施。川普周一對記者表示，他對即將與中國達成協議「感覺很好」。

Wells Fargo Investment Institute高級全球市場策略師阮恩（Scott Wren）表示：「貝森特的說法以及即將舉行的美中元首會晤，增強市場對緊張局勢緩解的預期。」

多家大型科技業者將在本周稍晚公布財報，包括「科技七雄」中的五家，即微軟、蘋果、Alphabet、亞馬遜 和Meta。這些財報將考驗這波漲勢能否持久。

阮恩說：「科技七雄中的五家將在本周公布業績，市場希望聽到的是，AI資本支出正在兌現，相關收入和利潤正在兌現。」

標普500指數11個主要類股中有三個類股大漲。通訊服務類股上漲2.3%，Alphabet漲幅達3.6%。

標普500資訊科技類股收漲2%，創歷史收盤新高。

高通股價飆漲11%，是漲幅最大的科技股，此前該公司發表兩款用於資料中心的AI晶片；AI晶片龍頭輝達 （Nvidia）上漲2.8%，為標普500指數帶來最大貢獻。

非必需消費品類股上漲1.5%，特斯拉受美中貿易談判樂觀情緒提振上漲4.3%。不過，Synovus私人財富管理副總裁Christopher Brown表示，即使達成最優貿易協議，特斯拉估值仍偏高，漲勢可能難以持續。

必需消費品類股下跌0.27%，材料類股跌0.25%。

隨著中美貿易協議前景緩解供應中斷擔憂，美國上市稀土礦商股價回落。Critical Metals收跌13.7%，NioCorp Developments跌11.5%，Ramaco Resources跌2.6%。

在美上市中概股普遍上漲，阿里巴巴、京東、拼多多漲幅在2.7%-3%之間，百度大漲4.8%。

上周公布的數據顯示通膨降溫，市場幾乎完全押注聯準會將在周三降息1碼。由於美國政府停擺導致部分關鍵數據延後公布，投資人將密切關注聯準會主席鮑爾的言論，以判斷12月是否會繼續降息。