科技巨擘財報受矚 美股收漲各大指數再創新高
市場對於美中兩國貿易的擔憂有所緩解，且投資人正觀望大型科技公司本週稍晚要發布的財報，華爾街股市今天漲勢強勁，4大指數收盤皆再創新高。
道瓊工業指數上揚337.47點或0.71%，收47544.59點。
標準普爾500指數攀漲83.47點或1.23%，收6875.16點。
那斯達克指數勁揚432.59點或1.86%，收23637.46點。
費城半導體指數揚升191.04點或2.74%，收7167.98點。
