快訊

多所學校十月還在徵老師…史上最嚴重師資荒 新國安危機

落實分級醫療…沒有轉診單直接跑醫學中心 明年恐需1200元

今晨新北石門19°C！北部大雨 東北季風一波波周五低溫再探1字頭

科技巨擘財報受矚 美股收漲各大指數再創新高

中央社／ 紐約27日綜合外電報導

市場對於美中兩國貿易的擔憂有所緩解，且投資人正觀望大型科技公司本週稍晚要發布的財報，華爾街股市今天漲勢強勁，4大指數收盤皆再創新高。

道瓊工業指數上揚337.47點或0.71%，收47544.59點。

標準普爾500指數攀漲83.47點或1.23%，收6875.16點。

那斯達克指數勁揚432.59點或1.86%，收23637.46點。

費城半導體指數揚升191.04點或2.74%，收7167.98點。

指數 半導體 華爾街

延伸閱讀

美中談判緩和 台指期大漲669點、率先站上2萬8千大關

台指期 偏多架構不變

誰的功勞？美股創新高、債市風平浪靜 華爾街：「貝森特護盤」奏效

油市吸金！台指期夜盤開高殺低 一度衝至27,697點

相關新聞

日本跨步 日圓穩定幣來了…新創JPYC主打與匯價1：1等值

全球首款與日圓掛鉤的穩定幣27日在日本推出，此舉雖是一小步，但在這個仍由現金、信用卡等傳統支付手段主導金融基礎設施的國家...

美中緊張降溫 亞股歡騰 避險需求減弱 金價跌破4,000美元

美中貿易談判進展良好，伴隨AI題材持續帶領半導體類股上攻，主要亞股27日延續強勁走勢，台、日、韓股市再度同創新高，上證指...

銅價漲破11,000美元

美中接近達成全面貿易協議，提振市場信心，刺激銅價大漲，倫敦銅價昨（27）日叩關每噸11,000美元，線纜族群大吃補，包括...

日本強化國安 設外資審查機構

路透報導，日本首相高市早苗的新政府，正考慮仿效美國，設立本國版的外資審議委員會（CFIUS），加強對外資收購的國安審查。

IMF：美債務恐超越義、希

國際貨幣基金（IMF）預測，美國政府債務負擔本世紀將首度將超越義大利和希臘，凸顯美國公共財政惡化狀況更加劇烈。

AI 假收據暴增 企業有解方 雇主透過智能掃描反制

愈來愈多員工利用人工智慧（AI）技術製造假收據，採用這種老套伎倆來瞞騙公司，促使雇主也回過頭來運用AI技術，找出超出人類...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。