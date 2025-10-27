特斯拉董事長警告 馬斯克1兆美元薪酬方案若未獲批准他恐辭職

路透報導，特斯拉董事長丹賀姆（Robyn Denholm）27日在給股東們的一封信中警告，如果馬斯克的1兆美元（約台幣30兆6700億元）薪酬方案沒有通過，馬斯克可能辭去執行長並離開特斯拉。

美國CNBC報導，特斯拉將於11月6日舉行年度股東大會，而股東針對馬斯克1兆美元薪酬方案和其他提案的投票將於美東時間11月5日晚間11時59分截止。

特斯拉董事會因未能以股東最佳利益行事而屢遭批評，且公司治理專家和倡議團體質疑其獨立性，以及對馬斯克影響力的監督不足。

丹賀姆在信中表示，這項薪酬方案，意在挽留和激勵馬斯克持續帶領特斯拉至少7年半。她說，馬斯克的領導力對特斯拉的成功「至關重要」，若沒有一個充分激勵他的計畫，公司可能失去他的「時間、才能和遠見」。

丹賀姆說，特斯拉致力成為人工智慧（AI）和自動駕駛科技領域的全球領袖，馬斯克扮演的角色至關重要。

這項1兆美元薪酬方案將授予馬斯克12批次的股票期權，這些期權與績效目標綑綁，馬斯克達成目標才能獲得獎勵，而目標包括特斯拉市值達到8.5兆美元（約台幣260兆元），及在自動駕駛和機器人科技方面達成里程碑。