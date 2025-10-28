銅價漲破11,000美元

快訊

經濟日報／ 編譯陳律安、記者朱曼寧／綜合報導

美中接近達成全面貿易協議，提振市場信心，刺激銅價大漲，倫敦銅價昨（27）日叩關每噸11,000美元，線纜族群大吃補，包括華新（1605）、大亞、華榮、大山、宏泰、合機、華電等可望全面受惠。

銅價今年來漲勢凌厲，累計上漲約25%，主因是產銅國生產受到一連串干擾，尤其是全球第二大印尼銅礦場全面停產，並下修2026年產量預估，使銅供應吃緊加劇。

今年美元走貶，強化這項以美元計價基本金屬的吸引力，也為其漲勢增添柴火。美元指數自1月中以來下滑約8%，反映投資人押注聯準會（Fed）將進一步降息。

而在美中吉隆坡經貿會談，雙方就對等解決當前緊迫的經貿問題達成框架共識，為本周川習會拍板貿易協議鋪路。一旦美中達成廣泛的貿易協議，長期來看，AI、基礎建設、綠能等發展將帶旺銅的需求，刺激銅價大漲。

倫敦銅價27日盤中跳漲1.2%至每噸11,094美元，距離去年5月締造的歷史新高價11,140.5美元，僅差距10.5美元。

線纜業者指出，銅價高低會大幅影響線纜的營運波動，通常銅價處於高水位時，業界普遍利潤也會較好。就短線來看，若客戶預期銅價持續上漲，月底前追貨力道會增強。

另一方面，通常線纜廠會有銅庫存，但報價會反應現況，有價格相對較低的庫存利益，所以銅價上漲通常可以推升毛利表現。

