特斯拉董事長：馬斯克薪酬方案若未通過 恐離開公司

中央社／ 紐約27日綜合外電報導

美國電動車大廠特斯拉11月6日將召開年度股東大會，董事長丹候今天致函股東示警，若執行長馬斯克的1兆美元（約新台幣30兆7000億元）薪酬方案未獲通過，他可能離開公司。

路透社報導，特斯拉（Tesla）董事會已屢遭外界批評未依股東最佳利益行事，其獨立性及對馬斯克（Elon Musk）影響力的監督程度，也遭到公司治理專家與倡議團體的質疑。

儘管如此，丹候（Robyn Denholm）在股東信中表示，董事會所提議這份以績效為依據的薪酬方案，目的是要留住及激勵馬斯克至少再領導特斯拉7年半。

這份方案分12批股票選擇權給予馬斯克，條件是必須達到各項高難度目標，包括讓特斯拉市值達到8兆5000億美元（約新台幣260兆7800億元），以及在自動駕駛和機器人領域設下的不同里程碑。

丹候表示，馬斯克的領導是特斯拉成功與否的「關鍵」。她指出，特斯拉尋求在人工智慧（AI）和自動化科技領域成為全球領導企業，馬斯克扮演的角色至關重要。

丹候警告說，若特斯拉未提供適當激勵馬斯克的薪酬方案，恐怕會失去他的「時間、才能與遠見」。她強調，若要讓驅動馬斯克的力量與特斯拉的股東價值及長期成長相輔相成，這份薪酬方案有其必要性。

