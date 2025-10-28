美中緊張降溫 亞股歡騰 避險需求減弱 金價跌破4,000美元

快訊

經濟日報／ 編譯葉亭均、記者賴錦宏／綜合報導
股市示意圖。圖／AI生成
股市示意圖。圖／AI生成

美中貿易談判進展良好，伴隨AI題材持續帶領半導體類股上攻，主要亞股27日延續強勁走勢，台、日、韓股市再度同創新高，上證指數寫近十年新猷。芝加哥黃豆等美國農產品同步受惠，惟黃金、美債因避險需求減弱而下跌，現貨金價一度重挫2.9%至3,993.81美元，是10月10日以來首次跌破每英兩4,000美元。

台股加權指數一度衝破28,000點大關，最高觸及28,196點，終場上漲461點，收27,993點，雖然28,000點得而復失，盤中與收盤指數仍創新高。日韓股表現同樣搶眼，日經225指數收盤勁揚2.4%，報50,512點，首度衝破5萬點大關；南韓Kospi指數大漲2.6%，報4,042點，首度突破4,000點關卡。

美中高階經濟官員26日已敲定貿易協議的初步框架，將呈交美國總統川普與中國國家主席習近平，兩位元首預料將在本周四（30日）於南韓舉行「川習會」。這項貿易協議若達成，將有助於暫緩美國加徵更高的關稅，並解除中國對稀土出口的管制，緩解投資人因全球兩大經濟體貿易戰升級而緊繃的神經。

然而，避險情緒降溫，導致國際金價價27日開低走低，繼上周五收跌0.3%後，賣壓持續籠罩，盤中一度重挫2.9%，至每英兩3,993.81美元。美債同受其害，美國各天期公債價格全面走低，殖利率反向走高，10年期公債殖利率一度上揚4個基點至4.041%。


