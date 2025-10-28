AI 假收據暴增 企業有解方 雇主透過智能掃描反制

愈來愈多員工利用人工智慧（AI）技術製造假收據，採用這種老套伎倆來瞞騙公司，促使雇主也回過頭來運用AI技術，找出超出人類辨識能力、足以以假亂真的假收據。

英國金融時報（FT）報導，各大銷帳軟體平台表示，隨著OpenAI、Google推出新AI圖片生成模型，近幾個月大量出現以AI生成、再提交給公司的假收據。

軟體供應商AppZen表示，9月提交給企業的造假文件中，假AI收據占大約14%，去年的占比為零。金融科技（FinTech）業者Ramp表示，其新軟體在90天內，辨識出總價值破100萬美元的假收據。

銷帳管理平台Medius則指出，約30%受訪的英美財務人員表示，隨著OpenAI的GPT-4o模型在去年問世，已見到假收據數量跳增。

SAP Concur資深副總與產品行銷長朱諾說：「這些收據已逼真到我們跟客戶說『不要相信自己的眼睛』。」該公司是全球領先的銷帳平台，每月利用AI進行8,000多萬筆的合規檢驗。

OpenAI已表示，當使用政策被侵犯，或資料附屬資訊暗示圖片由ChatGPT生成時，會採取相應行動。

以往若要捏造假收據，員工需具備修圖技術，或付費透過網路平台取得這類服務。隨著免費圖片生成軟體的普及，員工只需透過簡單文字提示聊天機器人，分秒間即可生成一張假收據。

隨著假收據日益逼真、已超出人類辨識能力範圍，促使企業也尋求AI幫助，以找出假收據。這類AI軟體可掃描收據，查看資料附屬資訊，確認圖片是否由AI平台生成，不過，當用戶對AI生成圖片拍照或截圖後，就能移除這類資料附屬資訊。

為應對這種作法，企業會同時分析收據上傳時的伺服器名稱與上傳時間是否重複，藉此識別可疑的大量生成行為，並比對員工實際出差行程等背景資訊。

Ramp產品管理資深總監李凱文（音譯）表示，這項科技可鉅細靡遺地觀察所有情事，聚焦於人類總會出錯，在一段時間後漏洞終究會浮現。

SAP 7月的研究發現，近70%的企業財務長認為，自家員工正利用AI造假差旅支出或捏造假收據，約有10%受訪者篤定，這些欺詐行為正在公司內部發生。

舞弊稽核師協會研究總監威爾德說，AI生成假收據已構成企業的重大問題，如今人們可無障礙地捏造收據，不像五年前至少還需具備使用Photoshop的技術。