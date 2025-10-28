快訊

諾華大併購買下生技公司 Avidity 拓罕病版圖

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
諾華敲定十多年來最大宗併購交易。路透
瑞士藥廠諾華（Novartis）26日宣布，已同意收購生技公司Avidity Biosciences，交易金額達120億美元，這將是諾華十多年來最大的一宗併購交易。

諾華表示，將以每股72美元現金收購Avidity，較後者24日收盤價溢價46%。諾華指出，這次交易股權價值為120億美元，但Avidity在交易完成後預計仍持有約10億美元現金，換算企業價值約為110億美元。

總部位於加州聖地牙哥的Avidity，開發用於治療罕見疾病的實驗性藥物，專注於各類肌肉疾病的治療方式，例如名為肌肉強直症第1型（myotonic dystrophy type 1）的神經肌肉疾病。透過這項收購案，諾華正擴大至治療選項有限的疾病領域，同時強化其在罕見疾病市場的實力。

諾華表示，這項收購將補強該公司在遺傳性肌肉疾病治療領域的現有產品組合和新藥研發的布局。該公司近年積極擴大神經科學研究布局，分析師預期神經疾病新藥市場將持續擴大。

諾華這次收購不包含Avidity旗下專注開發早期心臟病治療的子公司。諾華表示，在交易完成前，Avidity計劃將這個子公司分拆為一家名為SpinCo的新公司，並可能部分或全部出售給第三方。Avidity股東將按持股比例，每持有10股Avidity股票可獲得1股SpinCo股票。

Avidity利用一種稱為「抗體-寡核苷酸複合體」（AOCs）的新興技術，將RNA療法精準輸送至肌肉組織。該公司正以此技術研發多款實驗性藥物，用於治療不同類型的肌肉萎縮症，這是一個規模達數十億美元的市場。Avidity表示，這項技術有望讓RNA療法能夠到達過去藥物無法或難以作用的身體部位。

Avidity 24日在紐約上漲1.2%，收在49.15美元，市值約68億美元。

