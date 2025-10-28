IMF：美債務恐超越義、希

國際貨幣基金（IMF）預測，美國政府債務負擔本世紀將首度將超越義大利和希臘，凸顯美國公共財政惡化狀況更加劇烈。

IMF預測，美國政府總債務占國內生產毛額（GDP）的比重，到2030年將較目前增加逾20個百分點，達到143.4%，超過疫情後創下的歷史高峰。

據IMF估計，美國預算赤字占國內生產毛額（GDP）的比率，將在2030年前每年維持在7%以上，今年和2020年代在所有已開發國家中都是最高的。

義大利和希臘向來被經濟學家視為公共財政脆弱的代表，2010至2012年爆發歐元區主權債務危機時，兩國正居於震央，當年希臘甚至在IMF和歐盟監督下接受紓困並重整債務。

不過，隨著義大利和希臘嚴控財政赤字，兩國政府債務負擔預料將接下來五年呈現下降趨勢。相較之下，據IMF本月公布的數據，美國債務占GDP比率2030年仍將持續上升，美國國會預算處（CBO）更預料，之後數十年仍一路攀升。

儘管美國失業率維持在歷史低檔，聯邦財政赤字在拜登政府任內迅速擴大。IMF最新預測顯示，外界認為川普政府對此解決問題並無太大作為。