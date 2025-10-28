快訊

IMF：美債務恐超越義、希

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

國際貨幣基金（IMF）預測，美國政府債務負擔本世紀將首度將超越義大利和希臘，凸顯美國公共財政惡化狀況更加劇烈。

IMF預測，美國政府總債務占國內生產毛額（GDP）的比重，到2030年將較目前增加逾20個百分點，達到143.4%，超過疫情後創下的歷史高峰。

據IMF估計，美國預算赤字占國內生產毛額（GDP）的比率，將在2030年前每年維持在7%以上，今年和2020年代在所有已開發國家中都是最高的。

義大利和希臘向來被經濟學家視為公共財政脆弱的代表，2010至2012年爆發歐元區主權債務危機時，兩國正居於震央，當年希臘甚至在IMF和歐盟監督下接受紓困並重整債務。

不過，隨著義大利和希臘嚴控財政赤字，兩國政府債務負擔預料將接下來五年呈現下降趨勢。相較之下，據IMF本月公布的數據，美國債務占GDP比率2030年仍將持續上升，美國國會預算處（CBO）更預料，之後數十年仍一路攀升。

儘管美國失業率維持在歷史低檔，聯邦財政赤字在拜登政府任內迅速擴大。IMF最新預測顯示，外界認為川普政府對此解決問題並無太大作為。

美國 債務危機 義大利

相關新聞

日本跨步 日圓穩定幣來了…新創JPYC主打與匯價1：1等值

全球首款與日圓掛鉤的穩定幣27日在日本推出，此舉雖是一小步，但在這個仍由現金、信用卡等傳統支付手段主導金融基礎設施的國家...

美中緊張降溫 亞股歡騰 避險需求減弱 金價跌破4,000美元

美中貿易談判進展良好，伴隨AI題材持續帶領半導體類股上攻，主要亞股27日延續強勁走勢，台、日、韓股市再度同創新高，上證指...

銅價漲破11,000美元

美中接近達成全面貿易協議，提振市場信心，刺激銅價大漲，倫敦銅價昨（27）日叩關每噸11,000美元，線纜族群大吃補，包括...

日本強化國安 設外資審查機構

路透報導，日本首相高市早苗的新政府，正考慮仿效美國，設立本國版的外資審議委員會（CFIUS），加強對外資收購的國安審查。

AI 假收據暴增 企業有解方 雇主透過智能掃描反制

愈來愈多員工利用人工智慧（AI）技術製造假收據，採用這種老套伎倆來瞞騙公司，促使雇主也回過頭來運用AI技術，找出超出人類...

