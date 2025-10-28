快訊

豐田上半年度銷量攻頂

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電

豐田汽車上半年度全球銷量再破紀錄，儘管美國總統川普提高關稅帶來影響，但在油電混合動力車在北美和中國大陸的堅挺需求帶動下，銷售仍舊成長。

豐田27日表示，包含子公司日野和大發汽車的上半年度（4-9月）全球銷量，比去年同期增長5%至5,643,042輛，改寫2023年同期的最高紀錄。全球產量則增長5.7%至5,594,782輛。

若從地區來看，美國上半年度銷量躍增11.3%至1,295,606輛，主因是混合動力車的強勁需求，和去年因召回而停產的部分車款恢復生產。

大陸銷量則增長5.5%至914,342輛，儘管面臨激烈價格競爭和市場大幅轉向電動車，在新款電動車和混合動力車強勁需求拉抬下，銷量仍比去年同期成長。

不過，豐田上半年度在日本國內的銷量卻微幅下滑0.4%至713,967輛，主因是去年召回的熱銷混合動力車款Prius，還在逐漸恢復產量。

單看9月，豐田全球銷量年增3.1%至879,314輛，再加上子公司日野和大發汽車，全球銷量年增2.8%至949,153輛，兩個數字都是連續第九個月年比增長；全球產量則年增9.1%1,036,106輛。

豐田 電動 美國

