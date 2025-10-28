日本跨步 日圓穩定幣來了…新創JPYC主打與匯價1：1等值

快訊

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
日本新創公司JPYC推出全球首款日圓穩定幣。 （路透）
全球首款與日圓掛鉤的穩定幣27日在日本推出，此舉雖是一小步，但在這個仍由現金、信用卡等傳統支付手段主導金融基礎設施的國家來說，卻是意義重大的一步。

日本新創公司JPYC表示，將開始發行可完全兌換為日圓、價值與日圓1比1錨定掛鉤的同名穩定幣JPYC，並以日本國內儲蓄和日本公債進行擔保。該公司同時推出「JPYC EX」平台，專門用於發行和兌換該穩定幣。

值此之際，美國總統川普已大力支持加密貨幣領域，而中國大陸也正考慮採用由人民幣擔保的穩定幣。這些都凸顯出全球加快採用數位貨幣的趨勢。穩定幣通常與法定貨幣掛鉤，並提供更快、更便宜的交易。

日經新聞本月稍早報導，日本的三大銀行也將聯合發行穩定幣，可望將這種數位資產推廣給曾經熱愛現金的日本大眾。

據國際清算銀行（BIS）的數據，目前美元穩定幣占全球穩定幣供應量的99%以上，具主導地位。在亞洲，日本於2023年制定允許發行穩定幣法規，南韓也承諾將允許企業發行韓元穩定幣。

儘管各種金融機構都宣布研議發行穩定幣，但決策官員也擔心穩定幣可能助長資金流出受監管的銀行體系，並可能削弱商業銀行在全球支付流程中扮演的角色。

日本央行副總裁冰見野良三上周在一場演講中表示：「穩定幣可能成為全球支付系統的重要參與者，部分取代銀行存款的角色。」他敦促全球監管機構必須適應金融體系新的實際情況。

最新發行日圓穩定幣的JPYC公司表示，為了推廣自家穩定幣JPYC的使用，初期將不收取交易費用，而是透過持有日本公債所獲得的利息來賺取收入。

穩定幣 日本央行 貨幣

