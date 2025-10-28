微軟綑綁收費 惹火澳洲

澳洲監管機關27日指控微軟將人工智慧（AI）助理Copilot捆綁到個人與家庭套餐，誤導客戶支付更高額的Microsoft 365訂閱費用，並未揭露仍有更便宜、不含Copilot的選項。

路透報導，澳洲競爭及消費者保護委員會（ACCC）指控微軟自2024年10月起，建議約270萬客戶須轉而訂閱包含Copilot的Microsoft 365個人與家庭套餐，這些套餐的價格較以往更高。

整合Copilot之後，Microsoft 365個人套餐的年度訂閱價上漲45%，達到159澳幣，家庭套餐的價格上漲29%，達到179澳幣。

ACCC表示，微軟未能明確告知用戶，仍有更便宜、不含Copilot的選項可供選擇。保留較便宜套餐的選項，僅在消費者啟動取消流程後才會顯示。這種作法違反澳洲消費者法，因為它沒有揭露重要訊息，讓消費者對可選擇的方案形成錯誤印象。

ACCC正以微軟澳洲及其美國母公司為對象，尋求罰款、消費者賠償、強制令與訴訟費用。

每次違反澳洲消費者法，可能面臨的最高罰款為下列三者之最高者：5,000萬澳幣、合理歸屬收益的三倍、若收益價值無法確定，則以違規期間公司調整後營業額的30%認定。