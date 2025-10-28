快訊

日本強化國安 設外資審查機構

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電

路透報導，日本首相高市早苗的新政府，正考慮仿效美國，設立本國版的外資審議委員會（CFIUS），加強對外資收購的國安審查。

執政聯盟計劃在明年國會例行會議上，通過設立該委員會所需的立法。知情人士表示，外資審議委員會有望廣納與投資審查相關的部會與機構成員，以加強整合。

高市在上月執政黨總裁競選時表示，她「深刻意識到在負責投資案件的部會中，有的對經濟安全與國防有強烈意識，但另一些則沒有」，「這是我認為我們需要建立日本版的CFIUS，來進行安全審查的理由」。

高市上周也指示新任財務大臣片山皐月，研究如何在「外匯與對外貿易法案」（FEFTA）下，進一步強化外國投資審查框架。這些舉措時值FEFTA將進行例行評估。

外資 日本 意識

路透報導，日本首相高市早苗的新政府，正考慮仿效美國，設立本國版的外資審議委員會（CFIUS），加強對外資收購的國安審查。

