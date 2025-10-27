神預測... 這國央行官員說：黃金可以獲利了結了

就在黃金現貨價於紐約27日早盤跌破4,000美元大關之前，菲律賓央行官員預測，隨著避險需求減弱，黃金價格料將進一步從歷史高點回落，央行應該出售部分「過剩」的黃金準備。

菲律賓貨幣委員會委員迪奧克諾（Benjamin Diokno）27日在吉隆坡的東協彭博商業高峰會受訪時表示，「我們的黃金持有量已經過剩。」他表示，理想情況下，黃金應該占央行準備的8%-12%。截至今年9月，菲國央行準備金約為1,090億美元，為近一年來最高水準。

黃金約占菲律賓央行國際準備總額的13%，已超過該地區其他央行的持股。

菲律賓央行先前以每英兩約2,000美元買入黃金，金價本月稍早已創下近4,400美元的歷史新高。迪奧克諾說，「你們難道不應該賣出嗎？」 「如果價格下跌會怎樣？」

由於美中貿易協定的進展，削弱對避險資產的需求，黃金現貨價27日賣壓湧現，在紐約早重挫近3%，至每英兩3,993.81美元，跌破4,000美元大關。

迪奧克諾曾任菲律賓央行總裁，目前仍是央行利率制定小組的成員，他表示，央行內部仍在爭論是否該增持黃金，還是應該獲利了結。今年稍早時，現任央行總裁雷莫洛納（Eli Remolona）表示，央行不會押注黃金價格走勢，並指出這是一項非常糟糕的投資，「風險很高，平均報酬率為負。」但他當時表示，作為大型投資組合的一部分，持有黃金是一種很好的避險工具。

2024年時，菲律賓央行拋售了黃金，隨後價格上漲，引發公眾批評。

菲律賓央行最近將一小部分外匯存底轉移到法國，大部分仍留在倫敦。菲律賓央行也尋求外匯存底幣多元化。儘管其大部分準備金仍以美元計價，但迪奧克諾表示，他們也可以考慮持有歐元。