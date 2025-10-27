快訊

中職／3E還是贏！林泓育延長賽一轟 桃猿奪隊史第8冠、樂天首冠

小S大女兒赴美一年悄悄變了！一PO照火速釣出媽媽留言

押了！台中霧峰白骨命案 凶手今晚被依殺人罪遭法院裁定羈押

神預測... 這國央行官員說：黃金可以獲利了結了

經濟日報／ 編譯廖玉玲／綜合外電
黃金現貨價於紐約27日早盤跌破4,000美元大關。路透
黃金現貨價於紐約27日早盤跌破4,000美元大關。路透

就在黃金現貨價於紐約27日早盤跌破4,000美元大關之前，菲律賓央行官員預測，隨著避險需求減弱，黃金價格料將進一步從歷史高點回落，央行應該出售部分「過剩」的黃金準備。

菲律賓貨幣委員會委員迪奧克諾（Benjamin Diokno）27日在吉隆坡的東協彭博商業高峰會受訪時表示，「我們的黃金持有量已經過剩。」他表示，理想情況下，黃金應該占央行準備的8%-12%。截至今年9月，菲國央行準備金約為1,090億美元，為近一年來最高水準。

黃金約占菲律賓央行國際準備總額的13%，已超過該地區其他央行的持股。

菲律賓央行先前以每英兩約2,000美元買入黃金，金價本月稍早已創下近4,400美元的歷史新高。迪奧克諾說，「你們難道不應該賣出嗎？」 「如果價格下跌會怎樣？」

由於美中貿易協定的進展，削弱對避險資產的需求，黃金現貨價27日賣壓湧現，在紐約早重挫近3%，至每英兩3,993.81美元，跌破4,000美元大關。

迪奧克諾曾任菲律賓央行總裁，目前仍是央行利率制定小組的成員，他表示，央行內部仍在爭論是否該增持黃金，還是應該獲利了結。今年稍早時，現任央行總裁雷莫洛納（Eli Remolona）表示，央行不會押注黃金價格走勢，並指出這是一項非常糟糕的投資，「風險很高，平均報酬率為負。」但他當時表示，作為大型投資組合的一部分，持有黃金是一種很好的避險工具。

2024年時，菲律賓央行拋售了黃金，隨後價格上漲，引發公眾批評。

菲律賓央行最近將一小部分外匯存底轉移到法國，大部分仍留在倫敦。菲律賓央行也尋求外匯存底幣多元化。儘管其大部分準備金仍以美元計價，但迪奧克諾表示，他們也可以考慮持有歐元。 

黃金 菲律賓 金價

延伸閱讀

滬男拿袋子搶金店 多人在店外圍觀 網：想進去吃牢飯

開戶送桌曆、交易抽iPhone17！ 華南期貨年終「黃金夜總會」盛大開跑

1根值10萬…100克黃金吸管喝奶茶 男騎車弄丟、警幫找回

價值40萬的環保吸管！陸男打造黃金吸管放口袋險弄丟：還有純銀的

相關新聞

大陸靠DeepSeek推進AI軍武 追趕西方邁向智慧化戰爭新時代

中國北方工業公司今年2月推出一款可自主執行作戰支援任務的軍用車P60，最高時速50公里，搭載人工智慧（AI）系統「深度求...

神預測... 這國央行官員說：黃金可以獲利了結了

就在黃金現貨價於紐約27日早盤跌破4,000美元大關之前，菲律賓央行官員預測，隨著避險需求減弱，黃金價格料將進一步從歷史...

高通進軍AI市場挑戰Nvidia 推出新晶片AI200及AI250

手機處理器製造商高通（Qualcomm）27日宣布將推出新人工智慧（AI）加速器晶片AI200和AI250，進軍有利可圖...

金價跌破4,000美元大關 美中將達協議抑制避險需求

國際金價周一（27日）開低走低，繼上周五收跌0.3%後，賣壓持續籠罩，紐約早盤重挫近3%，至每英兩3,993.81美元，...

美股早盤／美中協議在望市場振奮！三大指數齊創新高 道瓊漲逾300點

美國總統川普和中國國家主席習近平本周可望敲定貿易協議增添樂觀氣氛，激勵美國股市27日早盤走揚，三大指數再創歷史新高。美國...

匯豐因馬多夫龐氏騙局遭追討資金 預警支出337億元

英國銀行匯豐（HSBC）今天揭露1筆與已故美國龐氏騙局詐欺犯馬多夫（Bernard Madoff）有關的可能支出，金額為...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。