高通進軍AI市場挑戰Nvidia 推出新晶片AI200及AI250

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電
高通進軍AI資料中心市場，推出新晶片AI200和AI250。路透
手機處理器製造商高通（Qualcomm）27日宣布將推出新人工智慧（AI）加速器晶片AI200和AI250，進軍有利可圖的AI資料中心市場，打算在這個科技業成長最快領域挑戰輝達公司（Nvidia）。

AI200明年將開始出貨，高通提供三種型態，分別是獨立元件、能插入現有機器的電腦卡或高通完整伺服器機櫃一部分。AI200首個客戶將是沙烏地阿拉伯AI新創公司Humain，該公司計劃2026年起以AI200部署200千瓩（MW）算力。

AI250計劃2027年開始出貨，如果只以晶片型態供貨，AI250能安裝在搭載輝達或其他同業處理器的設備。如果是完整伺服器，AI250則會與這些晶片製造商的產品競爭。高通表示，這些晶片將專攻推論，而非訓練AI模型。

在執行長艾蒙（Cristiano Amon）帶領下，高通持續試圖減少依賴智慧手機。如果贏得微軟、亞馬遜和Meta等公司訂單，高通將新增一個重要新營收來源。過去兩年高通成長強勁並持續獲利，但投資人青睞其他科技股。高通股價2025年來漲10%，漲幅小於費城半導體指數的40%。

科技股 半導體

