經濟日報／ 編譯廖玉玲易起宇／綜合外電
國際金價周一（27日）開低走低，繼上周五收跌0.3%後，賣壓持續籠罩，紐約早盤重挫近3%，至每英兩3,993.81美元，跌破4,000美元大關，是10日以來首見。

彭博資訊報導，金價上周寫下8月中以來首見周線收黑後，27日隨著美中貿易談判有所進展、抑制避險需求而走弱。美中暗示，在美國總統這趟亞洲行期間，將達成「全面性」協議。這代表部分經濟風險以及地緣政治緊張情勢可望降低，而這些正是先前支撐金價不斷改寫歷史新高的因素。

大陸靠DeepSeek推進AI軍武 追趕西方邁向智慧化戰爭新時代

中國北方工業公司今年2月推出一款可自主執行作戰支援任務的軍用車P60，最高時速50公里，搭載人工智慧（AI）系統「深度求...

神預測... 這國央行官員說：黃金可以獲利了結了

就在黃金現貨價於紐約27日早盤跌破4,000美元大關之前，菲律賓央行官員預測，隨著避險需求減弱，黃金價格料將進一步從歷史...

高通進軍AI市場挑戰Nvidia 推出新晶片AI200及AI250

手機處理器製造商高通（Qualcomm）27日宣布將推出新人工智慧（AI）加速器晶片AI200和AI250，進軍有利可圖...

金價跌破4,000美元大關 美中將達協議抑制避險需求

國際金價周一（27日）開低走低，繼上周五收跌0.3%後，賣壓持續籠罩，紐約早盤重挫近3%，至每英兩3,993.81美元，...

美股早盤／美中協議在望市場振奮！三大指數齊創新高 道瓊漲逾300點

美國總統川普和中國國家主席習近平本周可望敲定貿易協議增添樂觀氣氛，激勵美國股市27日早盤走揚，三大指數再創歷史新高。美國...

匯豐因馬多夫龐氏騙局遭追討資金 預警支出337億元

英國銀行匯豐（HSBC）今天揭露1筆與已故美國龐氏騙局詐欺犯馬多夫（Bernard Madoff）有關的可能支出，金額為...

