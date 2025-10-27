金價跌破4,000美元大關 美中將達協議抑制避險需求

國際金價周一（27日）開低走低，繼上周五收跌0.3%後，賣壓持續籠罩，紐約早盤重挫近3%，至每英兩3,993.81美元，跌破4,000美元大關，是10日以來首見。

彭博資訊報導，金價上周寫下8月中以來首見周線收黑後，27日隨著美中貿易談判有所進展、抑制避險需求而走弱。美中暗示，在美國總統這趟亞洲行期間，將達成「全面性」協議。這代表部分經濟風險以及地緣政治緊張情勢可望降低，而這些正是先前支撐金價不斷改寫歷史新高的因素。