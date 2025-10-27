美股早盤／美中協議在望市場振奮！三大指數齊創新高 道瓊漲逾300點

美國總統川普和中國國家主席習近平本周可望敲定貿易協議增添樂觀氣氛，激勵美國股市27日早盤走揚，三大指數再創歷史新高。美國聯準會（Fed）決策和科技巨擘財報，也牽動美股本周走勢。

美股標普500指數27日早盤漲0.93%，報6,854.57點，道瓊工業指數漲310.38點或0.66%至47,517.5點，那斯達克綜合指數攀升近1.5%。個股方面，晶片製造商股價表現亮眼，輝達（Nvidia）與博通（Broadcom）漲逾2%，台積電ADR漲1.4%，報299.21美元。

美國財政部長貝森特在馬來西亞吉隆坡東南亞國協（ASEAN）峰會上表示，已為美中領袖30日會談建立非常成功的框架。這個框架可能包含中國大陸延後祭出稀土限制措施、川普撤銷11月1日起對中國大陸加徵100%關稅的計畫，以及中國大陸恢復採購美國黃豆。

川普27日在空軍一號上說：「我很尊重習主席，我們將帶著協議而歸。」

Wolfe Research政策與政治主管馬科斯（Tobin Marcus）說：「細節仍有限，川普與習近平會面前一切都不會拍板定案，但目前似乎幾乎能確定休戰將延續下去，中國大陸可能把實施稀土出口管制整整延後一年，優於達成發放許可證的協議。這種結果整體而言優於預期，對本周金融市場而言應是利多，但前提是川習會一帆風順。」

儘管美中貿易緊張情勢降溫強化美股將繼續上攻的信心，這波漲勢本周仍面臨其他重大考驗。Fed預料29日將再降息1碼，重量級人工智慧（AI）業者本周公布的財報，則將為獲利能否持久提供蛛絲馬跡。