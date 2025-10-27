快訊

中職／3E還是贏！林泓育延長賽一轟 桃猿奪隊史第8冠、樂天首冠

小S大女兒赴美一年悄悄變了！一PO照火速釣出媽媽留言

押了！台中霧峰白骨命案 凶手今晚被依殺人罪遭法院裁定羈押

美股早盤／美中協議在望市場振奮！三大指數齊創新高 道瓊漲逾300點

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電
美國總統川普和中國國家主席習近平本周可望敲定貿易協議，激勵美國股市27日早盤上揚。路透
美國總統川普和中國國家主席習近平本周可望敲定貿易協議增添樂觀氣氛，激勵美國股市27日早盤走揚，三大指數再創歷史新高。美國聯準會（Fed）決策和科技巨擘財報，也牽動美股本周走勢。

美股標普500指數27日早盤漲0.93%，報6,854.57點，道瓊工業指數漲310.38點或0.66%至47,517.5點，那斯達克綜合指數攀升近1.5%。個股方面，晶片製造商股價表現亮眼，輝達（Nvidia）與博通（Broadcom）漲逾2%，台積電ADR漲1.4%，報299.21美元。

美國財政部長貝森特在馬來西亞吉隆坡東南亞國協（ASEAN）峰會上表示，已為美中領袖30日會談建立非常成功的框架。這個框架可能包含中國大陸延後祭出稀土限制措施、川普撤銷11月1日起對中國大陸加徵100%關稅的計畫，以及中國大陸恢復採購美國黃豆。

川普27日在空軍一號上說：「我很尊重習主席，我們將帶著協議而歸。」

Wolfe Research政策與政治主管馬科斯（Tobin Marcus）說：「細節仍有限，川普與習近平會面前一切都不會拍板定案，但目前似乎幾乎能確定休戰將延續下去，中國大陸可能把實施稀土出口管制整整延後一年，優於達成發放許可證的協議。這種結果整體而言優於預期，對本周金融市場而言應是利多，但前提是川習會一帆風順。」

儘管美中貿易緊張情勢降溫強化美股將繼續上攻的信心，這波漲勢本周仍面臨其他重大考驗。Fed預料29日將再降息1碼，重量級人工智慧（AI）業者本周公布的財報，則將為獲利能否持久提供蛛絲馬跡。

川普訪日 看好聚焦駐軍、國防支出、貿易及皮卡車

拜登稱美國陷「黑暗的日子」 籲民眾勿因川普退縮

川普洩口風！可能取消「對陸301條款調查」 川習會有望簽TikTok協議

阿根廷國會選舉 總統期中考 川普政府金援力挺有但書

大陸靠DeepSeek推進AI軍武 追趕西方邁向智慧化戰爭新時代

中國北方工業公司今年2月推出一款可自主執行作戰支援任務的軍用車P60，最高時速50公里，搭載人工智慧（AI）系統「深度求...

高通進軍AI市場挑戰Nvidia 推出新晶片AI200及AI250

手機處理器製造商高通（Qualcomm）27日宣布將推出新人工智慧（AI）加速器晶片AI200和AI250，進軍有利可圖...

金價跌破4,000美元大關 美中將達協議抑制避險需求

國際金價周一（27日）開低走低，繼上周五收跌0.3%後，賣壓持續籠罩，紐約早盤重挫近3%，至每英兩3,993.81美元，...

匯豐因馬多夫龐氏騙局遭追討資金 預警支出337億元

英國銀行匯豐（HSBC）今天揭露1筆與已故美國龐氏騙局詐欺犯馬多夫（Bernard Madoff）有關的可能支出，金額為...

川普結束戰爭+1？釣出白宮回文 竟引發「這檔」股票盤前股價大漲逾8%

美國迷因股暨電玩零售商「遊戲驛站」（GameStop）發文宣布電玩界的「主機大戰」結束，意外引出白宮帳號用總統川普的合成...

