匯豐因馬多夫龐氏騙局遭追討資金 預警支出337億元

英國銀行匯豐（HSBC）今天揭露1筆與已故美國龐氏騙局詐欺犯馬多夫（Bernard Madoff）有關的可能支出，金額為11億美元（約新台幣337億元），來自1家歐洲基金公司索求。

法新社報導，盧森堡的前驅基金公司（HeraldFund）2009年提起訴訟，要求匯豐返還這11億美元。盧森堡法院24日判決匯豐上訴失敗，匯豐於是宣布，將在預定明天發布的第3季財報中將這筆準備列入「重大須予注意項目」。

來自紐約的馬多夫以龐氏騙局（Ponzi scheme）詐騙全球數萬人，2008年金融危機期間他無法再應付越來越多提領投資報酬要求，騙局因而曝光。他在2009年被判處150年徒刑，2021年因腎衰竭在獄中去世。

匯豐今天表示，他們將對本案提出第2次上訴，若再度敗訴將就金額提出抗辯，因此最終的相關財務影響也可能有重大變化。