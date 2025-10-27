快訊

晚間起豪大雨狂炸3地！更強東北季風將至 周末北部低溫「下探1字頭」

中職／暴力猿變「爆E猿」！魔神樂失5分非責失 平史上最悲情紀錄

川普結束戰爭+1？釣出白宮回文 竟引發「1檔股票」盤前大漲逾8%

聽新聞
0:00 / 0:00

川普結束戰爭+1？釣出白宮回文 竟引發「這檔」股票盤前股價大漲逾8%

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
川普主導結束戰爭又多一場？電玩零售商GameStop發文宣告電玩業主機大戰結束，意外引來白宮回應。 路透
川普主導結束戰爭又多一場？電玩零售商GameStop發文宣告電玩業主機大戰結束，意外引來白宮回應。 路透

美國迷因股暨電玩零售商「遊戲驛站」（GameStop）發文宣布電玩界的「主機大戰」結束，意外引出白宮帳號用總統川普的合成圖回應，帶動這檔股票27日盤前大漲逾8%。

彭博資訊報導，微軟射擊遊戲「最後一戰：戰鬥進化」（Halo: Combat Evolved）重製版日前宣布將在2026年登上對手Sony的遊戲機Play Station 5，這讓GameStop 26日在社群媒體X發了一則貼文，宣布微軟和Sony過去20年來的主機大戰，將因這件事情而落幕。

沒想到，白宮的Rapid Response 47帳號27日竟轉發了GameStop這篇文，並表示「第九場：總統川普主導了長達20年的主機大戰結束」，貌似在用川普一直自吹自擂的上任一年結束八場戰爭開玩笑，戲稱這場主機大戰是川普結束的第九場戰爭。

白宮官方帳號不久後也跟著轉發這篇文，並附上了一張川普和Halo遊戲角色的合成圖。GameStop也以兩張川普合成圖回應這兩則貼文。

這一連串的互動帶動了GameStop 27日盤前股價一度大漲逾8%；該公司股價今年來已大跌逾25%。微軟股價盤前則上漲逾1%。

GameStop 川普 主機

延伸閱讀

川普訪日 看好聚焦駐軍、國防支出、貿易及皮卡車

拜登稱美國陷「黑暗的日子」 籲民眾勿因川普退縮

川普洩口風！可能取消「對陸301條款調查」 川習會有望簽TikTok協議

阿根廷國會選舉 總統期中考 川普政府金援力挺有但書

相關新聞

大陸靠DeepSeek推進AI軍武 追趕西方邁向智慧化戰爭新時代

中國北方工業公司今年2月推出一款可自主執行作戰支援任務的軍用車P60，最高時速50公里，搭載人工智慧（AI）系統「深度求...

川普結束戰爭+1？釣出白宮回文 竟引發「這檔」股票盤前股價大漲逾8%

美國迷因股暨電玩零售商「遊戲驛站」（GameStop）發文宣布電玩界的「主機大戰」結束，意外引出白宮帳號用總統川普的合成...

通膨受控制且經濟轉強 歐洲央行利率料將連3凍

鑒於歐洲通貨膨脹受到控制，且長期以來掙扎的歐元區經濟目前看來已更加強健，因此專家預測，歐洲中央銀行（ECB）本週貨幣政策...

川普預期與中國達成貿易協議 亞股多收紅

正在亞洲展開訪問行程的美國總統川普表示，他預期與中國達成一項貿易協議，受此消息激勵，亞洲股市主要指數今天多收高，其中日股...

美中將達協議抑制避險需求 金價又挫2%

國際金價周一（27日）開低走低，繼上周五收跌0.3%後，賣壓持續籠罩，亞洲下午盤一度重挫2%，至每英兩4,025美元。

IMF示警：美國債務五年內超越義大利和希臘 財政惡化居已開發國之首

國際貨幣基金（IMF）預測，美國政府債務負擔本世紀將首度將超越義大利和希臘，凸顯美國公共財政惡化狀況更加劇烈。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。