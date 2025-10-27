川普結束戰爭+1？釣出白宮回文 竟引發「這檔」股票盤前股價大漲逾8%

美國迷因股暨電玩零售商「遊戲驛站」（GameStop）發文宣布電玩界的「主機大戰」結束，意外引出白宮帳號用總統川普的合成圖回應，帶動這檔股票27日盤前大漲逾8%。

彭博資訊報導，微軟射擊遊戲「最後一戰：戰鬥進化」（Halo: Combat Evolved）重製版日前宣布將在2026年登上對手Sony的遊戲機Play Station 5，這讓GameStop 26日在社群媒體X發了一則貼文，宣布微軟和Sony過去20年來的主機大戰，將因這件事情而落幕。

沒想到，白宮的Rapid Response 47帳號27日竟轉發了GameStop這篇文，並表示「第九場：總統川普主導了長達20年的主機大戰結束」，貌似在用川普一直自吹自擂的上任一年結束八場戰爭開玩笑，戲稱這場主機大戰是川普結束的第九場戰爭。

白宮官方帳號不久後也跟著轉發這篇文，並附上了一張川普和Halo遊戲角色的合成圖。GameStop也以兩張川普合成圖回應這兩則貼文。

NUMBER 9: President Trump presides over the end of the 20-year Console Wars 🕊️ https://t.co/TpeLhZt89Y — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) October 26, 2025

這一連串的互動帶動了GameStop 27日盤前股價一度大漲逾8%；該公司股價今年來已大跌逾25%。微軟股價盤前則上漲逾1%。