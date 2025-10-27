泰與美簽稀土合作備忘錄 在野黨憂成中美角力棋子

泰國與美國簽署關於「全球關鍵礦產供應鏈多元化和促進投資合作」備忘錄，包括協助泰國開採稀土和擁有優先投資權。泰國學界與在野黨質疑內容不利泰國，恐讓泰國成為中美稀土爭奪戰的棋子。

泰國在野黨人民黨（People’s Party）議員帕塔拉蓬（Phattarapong Leelaphat）今天表示，總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）在未經充分討論的情況下與美國簽署合作備忘錄（MOU），使泰國在與美國的合作中處於明顯劣勢。

帕塔拉蓬在臉書中寫道，內閣會議的紀錄中並未提及此案，而主管礦業的初級工業和礦業部（DPIM）對稀土議題也缺乏專業知識。

他指出，這份合作備忘錄隻字未提稀土開採將帶來的環境問題，「而現有的跨境水污染問題還未解決，現在又簽下可能帶來環境風險的協議」。

帕塔拉蓬批評，「（稀土）是國家的資源，不是用來談判以獲取隱性利益的東西」，他無法相信政府會簽署一份對泰國不利且毫無益處的合作備忘錄。他並補充，「泰國政府已將泰國變成中美稀土（爭奪）戰的棋子」。

另一在野黨、民主黨（Democrat Party）副主席維拉蓬（Werapong Prapha）也在臉書上指出，根據該合作備忘錄，美國將協助泰國勘探和生產關鍵礦產，且美國將有優先投資關鍵礦產的機會。他寫道，從這項條款中可見，「美國希望擴大其關鍵礦產的取得管道，並阻止中國取得」。

維拉蓬警告，泰國經濟對中國的依賴程度相當高，並認為曼谷應與北京保持良好關係。

另外，學界也提出憂慮。泰國民族報（The Nation）今天報導，政治經濟學家宋猜（SomjaiPhagaphasvivat）表示，美國急於尋找新的稀土來源，這是因中國近期加強稀土出口管制，要求企業加強申報，使美國意識到須確保供應安全。

宋猜指出，美國已與澳洲、烏克蘭等國簽訂相關協議。他提醒：「若泰國未來簽下（類似）具有排他性條款的合約，等同讓美國獨占泰國稀土，勢必激怒中國，甚至引發報復措施。」

宋猜強調，目前泰美合作備忘錄爲非約束性協議，但未來若開採到大量礦產，美方可能要求簽署正式合約，他呼籲泰國政府必須謹慎評估各方利益，因為「一旦讓大國以獨占條款簽約，不僅損害國家利益，還可能被用作貿易壓力手段。」