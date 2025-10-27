通膨受控制且經濟轉強 歐洲央行利率料將連3凍
鑒於歐洲通貨膨脹受到控制，且長期以來掙扎的歐元區經濟目前看來已更加強健，因此專家預測，歐洲中央銀行（ECB）本週貨幣政策會議將連續第3次維持利率不變。
法新社報導，歐洲央行經過1年期間連續降息後，今年7月以來一直將主要存款利率維持在2%。
而近幾個月來，歐洲通膨率持穩於央行目標2%左右，反映出面對美國總統川普（Donald Trump）的關稅衝擊，歐洲應對情況比最初預期要好。
不過，歐洲央行官員仍面臨諸多不利因素，包括歐元區第二大經濟體法國的政治危機已造成其借貸成本升高，以及貿易緊張情勢仍有可能再度升溫。
儘管如此，歐洲央行總裁拉加德（ChristineLagarde）9月在芬蘭首都赫爾辛基的1場演說中表示，央行現階段政策「處於良好位置」。使得外界更看好其在30日會議決定維持利率不變。
拉加德當時說：「以我們目前政策利率處於2%來看，無論是通膨風險出現變化，或是冒出新的衝擊威脅到（通膨）目標，我們都能妥善因應。」
反觀美國聯邦準備理事會（Fed），外界預期其將在29日結束政策會議時連續第2度降息。因為以美國目前裁員情況來看，加上有跡象顯示企業招聘意願低落，令美國勞動市場體質愈來愈令人擔憂。
