川普預期與中國達成貿易協議 亞股多收紅

中央社／ 曼谷27日綜合外電報導
香港股市示意圖。路透
香港股市示意圖。路透

正在亞洲展開訪問行程的美國總統川普表示，他預期與中國達成一項貿易協議，受此消息激勵，亞洲股市主要指數今天多收高，其中日股基準日經225指數首次收在5萬點以上。

美聯社報導，近來的貿易磋商有望緩解美中與其他主要貿易夥伴的緊張關係，使投資人信心回升。美中官員昨天表示，雙方已就美國總統川普和中國國家主席習近平在即將舉行的會談中要致力敲定的貿易協議達成初步共識。

川普昨天抵達亞洲行首站馬來西亞，出席馬國首都吉隆坡舉行的東南亞國家協會（ASEAN）峰會並於會後告訴記者，「我非常尊重習主席」。

川普分別與大馬、泰國、柬埔寨及越南達成初步貿易協議，強調「我認為我們將能達成協議」。

川普今天轉往日本、展開亞洲行第2站，之後將赴韓國出席亞太經濟合作會議（APEC）相關活動，重頭戲將是他在峰會期間與習近平舉行高層貿易會談。

SPI資產管理公司（SPI Asset Management）策略師殷尼斯（Stephen Innes）認為：「這不僅僅是讓媒體拍照的表面外交。在幕後，美中高階貿易代表已悄悄規劃一套架構，或許真的能避免美中再度大動干戈。」

日本最新民調顯示，剛上任首相的高市早苗因支持市場友善政策，以及她首次出席區域峰會表現獲得好評，因而獲得民意高度支持。東京股市慶祝「高市行情」，日經225指數勁揚2.46%，收在創紀錄的50512.32點。

首爾股市同樣大漲，韓國綜合股價指數（KOSPI）勁揚2.57%，收在4042.83點，也創下歷史紀錄。投資人期盼韓國政府與美方談成貿易協議。

中國市場也表現強勁，香港恆生指數上揚1.1%，收報26434.70點，上海綜合指數也漲1.18%，收在3996.95點。

綜觀其他亞股，台北、雪梨及威靈頓股市均收紅；馬尼拉股市收黑。

市場樂觀看待這些貿易協議之際，APEC秘書處今天發布的報告預估，環太平洋地區國家今年經濟成長率將從2024年的3.6%放緩至3%，部分歸因於貿易限制和關稅調高。

恆生指數 川普 貿易協議

