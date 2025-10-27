美中將達協議抑制避險需求 金價又挫2%

快訊

經濟日報／ 編譯廖玉玲／綜合外電
國際金價27日開低走低，繼上周五收跌0.3%後，賣壓持續籠罩，亞洲下午盤一度重挫2%。 歐新社

國際金價周一（27日）開低走低，繼上周五收跌0.3%後，賣壓持續籠罩，亞洲下午盤一度重挫2%，至每英兩4,025美元。

彭博資訊報導，金價上周寫下8月中以來首見周線收黑後，27日隨著美中貿易談判有所進展、抑制避險需求而走弱。美中暗示，在美國總統這趟亞洲行期間，將達成「全面性」協議。這代表部分經濟風險以及地緣政治緊張情勢可望降低，而這些正是先前支撐金價不斷改寫歷史新高的因素。

另一項受「打擊」的資產則是美債，美國各天期公債價格27日也全面走低，殖利率反向走高，10年期公債殖利率一度上揚4個基點至4.04%，來到一周多高點。

